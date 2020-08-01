Güngör çöplüğünde yangın çıktı

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün saat 16:30 sıralarında, Güngör çöplüğünde henüz tespit edilemeyen sebepden dolayı başlayan yangın kontrollü bir şekilde yanmaya devam ediyor.

Yangına polis itfaiye, Orman Dairesi ekiplerinin yanı sıra, Dikmen ve Değirmenlik Belediyesine ait tankerler ve iş makineleri ile müdahale edildi. Yangın kontrol altına alınmış olup, kontrollü bir şekilde yanmaya devam ediyor.