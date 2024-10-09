Güngör ihalesi niçin ve kimin için yapıldı?

Kamu yararına olduğunun Teyidi için Tüm süreç, (ihale dosyası elimizde var) Teklifler de dahil Makina Mühendisleri Odası ile Paylaşılmalıdır.

Bu hükümetin icraatları, kararlar, ayrımcı kayrımcı düzenleri güvensizliğin kaynağı. Bu hükümet döneminde; İhalelerdeki yolsuzluk, ülkenin ihtiyacının karşılanması için değil, birilerinin talimatı ile birilerinin sürdürülebilir kazancı için önceden planlanıyor ve nasıl sürdürülebilir kazanç sistemi kurulacağı da bu planın esasını oluşturuyor. Bilahare kesin ifadeler olmadan, oynak kararlara ve serbest rekabeti ortadan kaldıran şaibeli maddeler ile ihale dosyası tanzim ediliyor. Bu birinci adım: ihale makamı, önceden belirlenmiş yandaşın onayından sonra ihale dosyasını yayınlanıyor. Buna bu sistemde ve bu görev anlayışı ile MİK reaksiyon gösteremiyor.

Rekabetçi teklif vermek isteyenler ihale dosyasını okuduktan sonra hileli maddeleri tespit ederek ihaleye katılmayabiliyor.

O zaman Kimler katılıyor?

Yandaşlar katılıyor. Hükümetin de arabuluculuğu ile yandaş firmalar anlaşıyor danışıklı teklif veriyorlar kazanacak olan firma belirlendikten sonra, hükümetin koordinesinde önceden organize edilen firmalar, hatta bazen teminat da vermeden uyduruk veya en ucuz /pahalı teklifi veriyor, teminatsız, yani bekara eş boşamak gibi. Ne oluyor, en rekabetçi dürüst teklif veren firmanın itiraz hakkını ortadan kaldırıyorlar. İhaleyi veya kararı en hileli teklife bağlıyor, bunu da ihale kararı ile yapmıyor, direk alım ile yapıyor. YAKIT İHALESI örneğinde olduğu gibi. Bu süreçte sistemin içerisindeki yapıyı en iyi hükümet ile anlaşarak teklif veren bu oynak firmalar biliyor. Biz sadece durum analizi yaparak konuyu değerlendiriyoruz. Kalecik lll’de muhtemelen Lider Aksa ' nın patronuydu. Başbakan ile görüşerek detayları muhtemelen restoranda anlaştılar ve yüce meclisin hükûmet kanadındaki yüce makamlar da işbirlikçi olarak karar ürettiler. GÜNGÖR İHALESINDE PİLOT KİM? Kimin bu soyguna liderlik ettiğini, Kimin ne görev aldığını soruşturma yaparak belirlemek mümkün. Ancak ihale dokümanları ve teklifler bu ihaledeki hile hakkında bize yeterince bilgi veriyor. Devam edilirse tabii ki yargıya gitmek boynumuzun borcudur.

Güngör ihalesinde geçici teklif 500 bin euro olarak belirlendi. Bu ihalede ihale makamı neden Para Kambiyo olarak dokümanlar hazırlandı. Bu ihalenin yetkilisi Para Kambiyo olamaz, sadece sekreterlik yapabilir ve komisyonda yer alabilir. Çünkü özelleştirme konusu kendi görev sorumluluk alanında değildir. Yani yasal ihale makamı yok. Peki ihale komisyonu doğrumu (değerlendirme heyeti diye ifade edilen) liste incelendiğinde haklarında soruşturma yapılması gerekenler var. Gayrı yasal hazırlanan Kalecik lll’de koordinasyonda olan var. KIBTEK akaryakıt tedariklerinde görev alan var, ki yıllardan beridir yakıt kalitesi ile ilgili sorunları konuşuyoruz. Bizce sadece kalite değil tedarik edilen yakıtın miktarı da sorgulanmalı. Yani karar veren / verecek heyet sakat.

Takip ediyoruz. Eğer bu karar kamusal faydayı teyit etmeyen ve kamusal faydanın değerleri kayıt altına alınmadan Kalecik lll deki gibi; ayrımcı ve biatcı bir karar olursa doğdukları köye kadar yargı önünde hesap soracağız.

Peki katılanlar kimler?

Serdinç çete demişti, ilginçtir katılanların tümü de ayni çemberin halkaları. İsteyen incelesin.

Peki ihale değerlendirme komisyonu kimler? Bu heyet içerisinde mutlaka ve mutlaka olması gereken elektrik, makina ve çevre mühendisleri odası temsilcileri neden yok? Var mı? Yok. Onların yerine kimler var fotoğrafa bakınız. Hele bir tanesi aylar önce istifa ettiğini açıkladı peki istifanın kabulü için neden bu kadar bekletildi? Neden değerlendirme komitesinde Enerji Bk. ' lığının değil de Başbakanlığın temsilcisi olarak imza attı? Bu ihale dokümanlarını istenildiği şekilde imzalayana kadar mı bekletildi?

Peki bu halkı bu kadar ahmak yerine koyduran kim biliyormuşsunuz? Bu ve bundan önceki bakanlar kurulu, hükûmetin başı. Bu heyet ülkeyi yönetmek için değil, Türkiye’deki iktidara yakın ihalecilere " Osmanlı çöküş dönemindeki gibi " imtiyazlı ihaleler sağlamak için var ve ülkemizin yararını, hukukunu hiçe sayıyor.

Peki bu dönemde ilgili Odalar ilkeli tavır alıyor mu almıyor, bunların en etkin 2 tanesi ticaret odası ve Sanayi odası. Ticaret odası içi geçmiş karpuz gibi oturuyor ve uzaktan uzağa seyrediyor. Ülke ihtiyacının tedariki için hukuksuzluk had safhada, o seyrediyor. Hatta GT’lerinin hizmetlerinde şaibeli iş yapan üyesi de kolunda oturuyorlar. Sanayi Odasında da maalesef ülkenin talan edilmesini önleyecek ilkeli duruş göstermek yerine bu arpalıktan nasıl nemalanacağının planlarını yapan yetkilileri vardır. Ticaret ve sanayi odalarının Kalecik lll’ün 19.10 maddesindeki " kablo anlaşması hükümleri maddesine istinaden " kurulan Enerji Komitesinde temsilcileri vardır. Bu komitenin görevi ne? Ne yaptınız? Orda sessiz oturmanız, hiç toplantı yapmamanız veya karar üretmemeniz sizi affettirmez, günaha ortak olmaktan kurtarmaz. Günaha boğazınıza kadar battınız. Bu biat ve ilkesiz duruşunuzun tek telafisi var; o komitenin kamu yararına hizmet vermesinin mümkün olmadığını Kalecik lll’ün gayri yasal olduğunu ve yetkisiz kişilerce imzalandığını açıklamak ve o komiteden ayrılmak. Yapabiliri misiniz? Siz bunu yapınca Güngör de kurtulacak, sırada yerli ve yabancı sermayenin salya sümük beklediği araç muayene istasyonları da kurtulacak. Bize yani KTMMOB Makina Mühendislerine ve EL-SEN ' e katılın yasal süreci hızlandıralım. Kangren olmuş hükümetten de kurumlardan da içi geçmiş kadrolardan da kurtulalım

Saygılarımla,

Ayer YARKINER

Oda Başkanı