Güngör’deki ihaleyle ilgili şartlar yeniden düzenlenmeli

İhalenin şeffaf ve adaletli olmasını isteyen Ekonomik Örgütler Platformu’nun yazılı açıklamasında şunlar kaydedildi:

“Bazı alanlarda şartnamelerde istenen koşullar, KKTC firmalarının dışlanmasına neden olmaktadır. KKTC firmalarının bazı alanlarda yurtdışından firmalarla iş birliği yapması durumunda hakim hisseder olması da engellenmektedir. İhale şartnamesinde bazı bilgiler eksiktir ve fırsat eşitliğini engellemektedir. İhale açılış tarihi ile teklif tarihi arasındaki süre azdır ve soru işaretleri yaratmaktadır. Hiçbir isteklinin 11 iş gününde ihaleye hazırlanmaları mümkün değildir. Sosyal, ekonomik ve politik olarak birtakım zorlukların olduğu bu dönemde her zamankinden daha dikkatli ve şeffaf olunması ve benzeri durumların yaratılmaması gerekmektedir.”