Güngördü 1 Haziran Dünya Çocuk Günü Nedeniyle Mesaj Yayınladı

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, tüm çocukların bireysel çıkarlardan uzak, tüm insanlığın saygı, sevgi ve barış içerisinde yaşadığı bir dünyada, başarılı bireyler olmaları dileğinde bulundu.

1 Haziran Dünya Çocuk Günü nedeniyle mesaj yayınlayan Güngördü, “Tüm çocuklarımızın 1 Haziran Dünya Çocuk Günü’nü kutluyor, hepsini sevgiyle kucaklıyorum” dedi.

Güngördü daha iyi bir gelecek umudu olan çocukların toplumda iyi bireyler olarak var olabilmesinin yolunun saygı ve sevgiden geçtiğini söyledi.

Kendisine, çevreye saygılı; insan, hayvan ve doğa sevgisi ile yetişmiş çocukların başarılı ve mutlu bireyler olabileceğini ifade eden Güngördü, duyarlı, çalışkan, üretken, farkındalık duygusu gelişmiş, özgüven sahibi ve hakkını arayan bireyler yetiştirmenin önemine dikkat çekti.

Güngördü, ülkede bir ilk olarak Girne Belediyesi’nin Çocuk Meclisi ve Çocuk Meclis Başkanı olduğunu ifade ederek, çocukların demokratik yaşama ve kentte alınan kararlara katkı koyduğunu, çeşitli etkinlikler organize ederek, çeşitli etkinliklerde yer aldığını söyledi.

Salgın sürecinde tüm dünyada olduğu gibi KKTC’de de çocukların okullarına gidemediğini belirten Güngördü, çocukların eğitimiyle ilgili mağduriyetlerinin ileriki süreçte giderilmesi gerektiğini kaydetti.

Çocukları her türlü istismar, ihmal ve şiddetten korumanın önemine de işaret eden Güngördü, bunun tüm insanların görevi olduğunu belirtti.