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Güngördü 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı Nedeniyle Mesaj Yayımladı

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Güngördü 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı Nedeniyle Mesaj Yayımladı
Güngördü 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı Nedeniyle Mesaj Yayımladı

Girne Belediye Başkanı  Nidai Güngördü, 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

 Güngördü mesajında “İnsan hayatında en yüce değer olan emeğin, alın terinin, üreterek çalışmanın kutlandığı bu günde başta Girne Belediyesi’nde çalışan, işçi ve emekçi kardeşlerimiz olmak üzere dünyadaki ve ülkemizdeki işçi ve emekçilerin 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı kutlarım” dedi.  

Tüm işçi ve emekçilerin sadece yılın belli bir günü değil, her zaman yanında olduğuna işaret eden Güngördü, 1 Mayıs’ın KKTC  ve dünyadaki tüm halklarla emekçilere barış, kardeşlik ve özgürlük getirmesini temenni etti.

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