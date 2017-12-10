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Güngördü 10 Aralık İnsan Hakları Günü mesajı yayımladı

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Güngördü 10 Aralık İnsan Hakları Günü mesajı yayımladı
Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü 10 Aralık İnsan Hakları Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Güngördü mesajında, dünya insan hakları gününde dünyanın birçok köşesinde insan hakları sorunlarının yaşandığını, savaşlar ve göçlerin sürdüğünü belirterek, barış, hoşgörü ve uzlaşı kültürü içerisinde güvenilir, huzurlu ve mutlu bir ortamda yaşamanın tüm insanlığın hakkı olduğunu söyledi. Güngördü, her insanın ayrı bir değer taşıdığını, her fikrin özgürce ifade edilmesinin önemli olduğunu, eşit koşullarda ve adalet içinde yaşamanın da herkesin hakkı olduğunu ifade etti. 

Güngördü, “Her insanın insanca yaşadığı, birbirlerine, doğaya ve hayvanlara saygı içinde olduğu, barış içerisinde bir dünya dileği ile 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Gününü kutluyorum” dedi.

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