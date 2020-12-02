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Güngördü 3 Aralık Engelliler Günü Nedeniyle Mesaj Yayınladı

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Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, 3 Aralık Dünya Engelli Günü nedeniyle mesaj yayınladı.
Güngördü 3 Aralık Engelliler Günü Nedeniyle Mesaj Yayınladı

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, 3 Aralık Dünya Engelli Günü nedeniyle mesaj yayınladı. Güngördü, mesajında, engelli vatandaşlar için, daha kolay, yaşanılır bir dünya yaratma, zorlukları en aza indirerek hayata tutunmaları ve en az engelsiz bireyler kadar eşit ve özgür olabilmelerini sağlamak gerektiğini vurguladı.

 

İnsanların engelli adayı olma olasılığını unutmadan birbirine saygı çerçevesinde yaklaşması gereğine işaret eden Güngördü, zihinsel ve bedensel farklılıkların hayatın içerisinde olmaya engel olmadığının bilincinde olmak gerektiğini kaydetti. Engelli Birimi için çalışma başlattıklarını 12 Haziran 2020’de ilk üye kaydı yapıldığını ifade eden Güngördü, kentte yaşayan engellileri kayıt altına alarak, engellilere yönelik hizmetleri daha kurumsal bir yapıda gerçekleştirmeye başladıklarını söyledi. Doktor ve hastane ihtiyaçları, ulaşım desteği, süt ve bez yardımı, giyim, okul ihtiyaçları, kurs ve sosyal aktivite, su faturasında indirim ve engelli haklarını destekleyici yardımda bulunduklarını kaydetti.

 

YENİ HİZMET BİNASI ENGELLİLERE UYGUN

 

Güngördü, birimin oluşturulmasıyla birlikte, engellilerin sosyal, eğitsel faaliyetlerinde katkıları artırmaya yönelik çalışmalar başlattıklarını kaydederek, bu vesile ile belediye sınırları içerisinde yaşayan engelli vatandaşlara da Sosyal İşler Şubesi’ne ulaşarak kayıt yaptırmaları yönünde çağrıda bulundu.

Öte yandan, Girne Belediyesi Yeni Hizmet Binası’nın engellilere uygun tasarlandığına da dikkat çeken Güngördü, engellilere uygun vezne ve rampaların bulunduğunu, bunun kamu alanlarının engelli vatandaşlara uygunluğu açısından örnek teşkil ettiğinin altını çizdi.

 

 

 

SOSYAL YAŞAM MERKEZİ İLE ENGELLİLERE EŞİT FIRSATLAR

 

Güngördü, Eski Belediye Hizmet Binası’nın 18 Aralık 2020 tarihinde saat 11.00’de açılması planlanan Sosyal Yaşam Merkezi’ne dönüştürüldüğünü, binanın engelli vatandaşların da kurs ve aktivitelere katılacağı şekilde tasarlandığını, engelli bireylerin sosyal yaşamları ve üretim konusunda destekleneceğini kaydetti.

 

Güngördü, engelli vatandaşların toplumda rol üstlenebilmeleri için olanaklar tanımanın önemine işaret ederek, “Onlara eşit fırsatlar yaratmalıyız. Engelli vatandaşlarımıza olan duyarlılığın artmasını temenni eder tüm engelli vatandaşlarımızı ve ailelerini sevgiyle kucaklar, saygılar sunarım” dedi.

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