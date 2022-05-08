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Güngördü Anneler Günü Mesajı Yayımladı

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Güngördü Anneler Günü Mesajı Yayımladı
Güngördü Anneler Günü Mesajı Yayımladı

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ‘Anneler Günü’ dolayısıyla mesaj yayımladı. 

Güngördü mesajında, çocuklarını büyük bir özveriyle büyüten annelerin, emeğinin hiç bir zaman ödenemeyeceğini belirtti. 

Güngördü, karşılıksız, koşulsuz sevgi ve fedakarlıktan oluşan anne sevgisinin hiçbir şeyle ölçülemeyeceğini, yerinin başka bir şeyle doldurulamayacağını ifade ederek, “Dünyamızda barış, sevgi ve güzellik tohumları ekecek en önemli varlık da annelerimizdir. Anneler günü vesilesi ile tüm annelerin Anneler Günü’nü kutlar, saygılar sunarım” dedi.

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