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Güngördü, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Karaokçu’yu kabul etti

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Güngördü, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Karaokçu’yu kabul etti
Güngördü, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Karaokçu’yu kabul etti

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Başbakanlık Uyuşturucu İle Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu ve Beraberindeki Heyeti Kabul Etti

Girne Belediyesi’nden verilen bilgide; Uyuşturucu ile mücadele haftası etkinlikleri çerçevesinde bir takım ziyaretler gerçekleştiren Komisyon, bunlardan ilkini Girne Belediyesi’ne gerçekleştirerek, uyuşturucu sorununun boyutları, komisyonun yürüttüğü çalışmalar ve hedefleri konusunda bilgi verirken, yapılan bilimsel araştırma ve çalışmalarla ilgili belediye ile bilgi alışverişinde bulundular.

Ziyaret sırasında komisyonun kuruluşu, bugüne kadar yapılan çalışmalar ve ileriye dönük hedefler konusunda Girne Belediyesi ile işbirliği içerisinde ve koordineli olarak yapılabilecek çalışmalar ele alınırken, Girne Belediyesi Danışma ve Destek Merkezi ile yakın dönemde bir dizi çalışmalar yapılması kararı aldılar.

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