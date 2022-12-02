Güngördü: Bu Kente Gelen ve Bu Kenti Yaşamak İçin Seçen Tüm İnsanları Hizmetlerimizle Kucaklıyoruz

GÜNGÖRDÜ: “GİRNE KÜLTÜR MOZAİĞİ BİR KENT, BU KENTE GELEN VE BU KENTİ YAŞAMAK İÇİN SEÇEN TÜM İNSANLARI HİZMETLERİMİZLE KUCAKLIYORUZ”

Girne Belediye Başkanı ve Bağımsız Belediye Başkan Adayı Nidai Güngördü, Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi’nde düzenlenen yetişkinlere yönelik Türkçe kursunu ziyaret etti. Kursiyerlerle bir araya gelerek sohbet etti.

Güngördü, Girne’nin yüzün üzerinde ülkeden birçok insanın da yaşamak için seçtiği bir kent olduğuna işaret ederek, Rusya’dan, İran’dan, İsveç’ten, Almanya’dan, İngiltere’den, Suriye’den, Pakistan’dan ve birçok dünya ülkesinden gelip Girne’yi yaşamak için seçen, bu şehri benimseyen insanların kentteki günlük yaşantılarını kolaylaştırmak için Türkçe kursu düzenlediklerini söyledi.

Güngördü, belediye hizmetlerinin, Yeni Hizmet Binasına taşınması ile kentin merkezindeki boşalan Eski Belediye Binasının yenilenerek çocuklar ve yetişkinler için bir eğitim gelişim ve sosyalleşme merkezi haline getirildiğine dikkat çekti. Güngördü, “Dini, dili, ırkı ne olursa olsun, bu kentte yaşayan ve bu merkezden hizmet alan insanlarla buluşmak ve onların memnuniyetlerini görmek beni çok mutlu etti” dedi.

KÜLTÜR MOZAİĞİ BİR KENT

Pandemiden hemen önce, Aralık 2020 tarihinde hizmete açılan Sosyal Yaşam Merkezi’nin, iki yıldır, birçok çocuğun, kadının ve insanın yaşamına dokunduğuna işaret eden Güngördü, yetişkinlere yönelik Türkçe kursu yanında çocuklara yönelik de Türkçe kursu düzenlendiğini, Türkçe konuşmakta zorlanan yabancı uyruklu öğrencilerin bu kurslardan faydalanarak hem okul hem de kent yaşamına daha kolay adapte olabildiğini belirtti.

Girne’nin turizm merkezi olmakla birlikte, bölgede yer alan üniversitelerle de birçok farklı dillerden ve kültürlerden öğrencini yaşadığı bir kent olduğunu ifade eden Güngördü, bölgeyi çalışmak ve yaşamak için seçen birçok ülkeden insanla da Girne’nin kültür mozaiği bir kent olduğunu, Belediyenin hizmetlerinin de bu yönden çeşitlenip şekillendiğini ve herkesi kucaklayıcı olduğunu kaydetti.

BİRÇOK FARKLI ALANDA EĞİTİM FIRSATI

Merkezde, dil kursları yanında dikiş kursu, bilgisayar kursu, satranç kursu gibi kurslar ve atölyelerle de halka talepleri doğrultusunda önemli imkan sunduğuna değinen Güngördü, Final Üniversitesi işbirliğinde de 500’ün üzerindeki kişiye İngilizce kursu alma imkanı tanındığını, belediyelerin bir görevinin de halkın eğitim ve gelişimini desteklemek olduğunu söyledi. Güngördü, tüm kursiyerlere başarılar dileyerek, merkezin kaliteli bir hizmet vermesine katkı koyan tüm personele ve kurs eğitmenlerine teşekkür etti.