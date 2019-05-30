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Güngördü, Çarşamba Pazarı esnafıyla bayramlaştı

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Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, pazar esnafıyla bayramlaştı.
Güngördü, Çarşamba Pazarı esnafıyla bayramlaştı

Ramazan Bayramı öncesinde Çarşamba Pazarı’nı gezen Güngördü esnafa bayram şekeri ikram etti. Güngördü, geleneklerin yaşatılmasının önemine dikkat çekerek, bayramların birlik ve beraberliğin simgesi olduğunu söyledi.


Bayramların, insanları birbirine yakınlaştıran, toplumsal barışı pekiştiren günler olduğuna dikkat çeken Güngördü, “Sevgi, saygı, hoşgörü ve dayanışma duygularının arttığı bayramlar, birlik ve beraberliğimizi simgeleyen ortak değerlerimizin başında gelmektedir dedi.

 

Hem pazar esnafı, hem de bayram alışverişi için pazarı gezen vatandaşlarla tek tek bayramlaşan Güngördü, Ramazan Bayramı’nın tüm dünyaya barış, huzur, mutluluk, bolluk ve bereket getirmesi dileğinde bulunarak başta tüm personelimin, esnafımızın ve tüm halkımızın Ramazan Bayramı’nı en içten dileklerimle kutlarım.” dedi.

 

 

 

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