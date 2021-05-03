  • BIST 1.407
  • Altın 474,897
  • Dolar 8,3005
  • Euro 9,9890
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKA6000 test yapıldı, 23'ü yerel 35 pozitif vaka

Güngördü, Çevrimiçi Olarak Düzenlenen Birleşmiş Kentler Ve Yerel Yönetimler Toplantısına Katıldı

» »
Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü Pandemi Süreci Ve Sonrası Dünya’da Güven Ve Politikalar Konulu Konuşması İle Katılım Gösterdi
Güngördü, Çevrimiçi Olarak Düzenlenen Birleşmiş Kentler Ve Yerel Yönetimler Toplantısına Katıldı

 

 

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü Pandemi Süreci Ve Sonrası Dünya’da Güven Ve Politikalar Konulu Konuşması İle Katılım Gösterdi

 

 

30 Nisan 2021 Cuma günü (Birleşmiş Kentler Ve Yerel Yönetimler Örgütü Altında Toplanan Aracı Şehirler 2. Dünya Formu) hazırlığı için gerçekleştirilen istişare serisine, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Pandemi Süreci Ve Sonrası Dünya’da Güven Ve Politikalar konulu konuşması ile katılım gösterdi.

 

Girne Belediyesi Dış İlişkiler Bölümünden verilen bilgiye göre, İlk olarak 5-7 Temmuz 2018 tarihinde Fas’ın Şafşavan kentinin ev sahipliğinde düzenlenen forum, Dünya’daki aracı kentlerin buluşarak yerel demokrasi ve insan hakları gibi hayati konularda birbirleri ile etkileşim içerisinde bulunmasını sağlıyor. Forumun ikincisine ise Türkiye’den Kütahya Belediyesi ev sahipliği yapacak. Foruma hazırlık aşamasında çevrimiçi olarak düzenlenen istişare serisi çerçevesinde 30 Nisan 2021 tarihli oturumda Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü kent yönetiminde uyguladıkları başarılı politikaları katılımcılara aktardı.

baskan-cevrimici-resim-top.1-001.jpeg

Güngördü: “Tüm Dünya’da modern belediyecilik anlayışının gelişmesinde önemli rol oynayan foruma Girne Belediyesi olarak katılarak Covid-19 pandemisi karşısında sergilediğimiz başarılı mücadele sürecinde edindiğimiz tecrübeleri anlatarak katkı koyduk. Girne Belediyesi’nin bu tür organizasyonlarda yer alarak hem kent halkının hem de belediyemizin tüm Dünya’da bilinmesini sağlıyoruz” dedi.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Girne Belediyesi Danışma Ve Destek Merkezi, “Stres Yönetimi Ve Stresle Başa Çıkma” Konulu Online Seminer Düzenledi22 Nisan 2021 Perşembe 14:04
  • Girne'de 4 işyeri mühürlendi22 Nisan 2021 Perşembe 10:15
  • Girne Belediyesi:23 Nisan’da Balkonlarda Buluşuyoruz21 Nisan 2021 Çarşamba 15:42
  • Girne'de elektrik kesintisi...21 Nisan 2021 Çarşamba 10:04
  • Girne Belediyesi Sokak Hayvanlarıyla İlgili Çalışmalarına Devam Ediyor21 Nisan 2021 Çarşamba 09:13
  • Girne Belediyesi ile ARUCAD arasında protokol imzalandı14 Nisan 2021 Çarşamba 16:51
  • “Stres Yönetimi Ve Stresle Başa Çıkma” Konulu Online Seminer14 Nisan 2021 Çarşamba 14:39
  • Girne’de Camiler Ilaçlandı12 Nisan 2021 Pazartesi 15:08
  • Girne'de 1 işyeri mühürlendi, 3 işyerine ceza kesildi09 Nisan 2021 Cuma 15:04
  • Girne Belediyesi proje kapsamında araç filosunu genişletmeye devam ediyor08 Nisan 2021 Perşembe 08:54
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti