  • BIST 4.507,24
  • Altın 1046.2
  • Dolar 18.6088
  • Euro 19.206
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKASeçim yasakları başladı

Güngördü Dünya Çocuk Hakları Gününü Kutladı

» »
Girne Belediye Başkanı ve Bağımsız Belediye Başkan Adayı Nidai Güngördü, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle mesaj yayınladı
Güngördü Dünya Çocuk Hakları Gününü Kutladı

Girne Belediye Başkanı ve Bağımsız Belediye Başkan Adayı Nidai Güngördü, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle mesaj yayınladı:

 

Sevgili çocuklar,

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 20 Kasım 1989 tarihinde kabul edilmesiyle birlikte tüm dünya genelinde kutlanmaya başlanan Dünya Çocuk Hakları Gününüzü en içten dileklerimle kutluyor hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Her zaman olduğu gibi 6-7 yıldır böyle anlamlı bir günde sizinle birlikte oluyorduk. Her zaman daha güzel günler ve geleceğiniz için birlikte olacağız.

nidaigungorducocuk1.jpg

Bu gün vesileyle ailelerinize de seslenmek istiyorum: Dünyada en değerli varlıklarınız olan çocuklarınızı doğa ve hayvan sevgisi ile yetiştirin. Onları sosyalleşmek için sevgiyi ve paylaşımı öğrenmeleri için teşvik edin. Çocuklarımız parklarda oynasınlar, tablet ve bilgisayar bağımlısı olmasınlar. Unutmayın, çocuklarımızı düşünen, sorgulayan bireyler olarak yetiştirmek sizlerin elinde. Bizler bu kentin çocukları mutlu olsun diye çalıştık çalışıyoruz. Tüm çocukların sevgi içinde yaşadığı istismar ve şiddetten uzak kaldığı, eşit hak ve özgürlüklerden yararlandığı, bir dünya dilerim.

 

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KTÖS: Sağlıklı ve Sürdürülebilir Eğitim Çocukların En Temel İnsan Haklarındandır!20 Kasım 2022 Pazar 11:20
  • Osman Emin hayatını kaybetti20 Kasım 2022 Pazar 11:03
  • LTB Başkanı Harmancı, İnsan Hakları Platformu ve Cyprus Stop Trafficking temsilcileriyle görüştü20 Kasım 2022 Pazar 10:55
  • Ertuğruloğlu: “Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Muzaffer Olmasını Yürekten Temenni Ediyorum”20 Kasım 2022 Pazar 10:48
  • Meclis Genel Kurulu yarın toplanıyor20 Kasım 2022 Pazar 10:40
  • "Karma evlilik suç değildir" sloganıyla protesto yürüyüşü20 Kasım 2022 Pazar 10:33
  • Mehmet Doğruöz hayatını kaybetti19 Kasım 2022 Cumartesi 23:41
  • Pembe Kadıroğlu, hayatını kaybetti19 Kasım 2022 Cumartesi 23:22
  • Erhürman: Çatalköy-Esentepe’de de CTP’nin vizyonunu hayata geçireceğiz!19 Kasım 2022 Cumartesi 22:05
  • Akpınar İskele’de partilileriyle bir araya geldi19 Kasım 2022 Cumartesi 22:03
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti