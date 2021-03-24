Güngördü Dünya Üçüncüsü Seçilen Kitabın Yazarlarını Kabul Etti

Girne Belediyesi’nden alınan bilgiye göre Yazar Ali Özçil ve Yazar İhsan Erol Özçil Girne Belediyesi’nde Başkan Nidai Güngördü ’ye kitaplarını takdim etti.

Gastronomi alanında en prestijli ödüllerinden olan

" Gourmand World Cookbook Awards 2020 " tarafından, 225 ülke ve bölgede yazılan kitaplar arasında Ali Özçil ve İhsan Erol Özçil tarafından yazılan 'Adamızın Lezzetleri' adlı kitabı, Dünya 3.sü seçilerek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bu alanda alınan ilk ödül oldu.

Girne Belediyesi Başkanı Nidai Güngördü konuyla ilgili yaptığı konuşmada, “ Gastronomi ve mutfak sanatları Dünya insanını birleştiren ve buluşturan bir kültür olup, özellikle Akdeniz mutfağının günümüz dünyasında sağlıklı beslenme açısından büyük önemi

vardır ”dedi. KKTC’nin uluslararası yarışmalarda başarı göstermesinin önemine de değinen Güngördü, her alanda yetenekli insanlarımız olduğunu söyledi. Güngördü, Yazar Ali Özçil ve İhsan Erol Özçil’e gösterdikleri başarıdan dolayı tebriklerini iletirken, hediye edilen kitap için de teşekkürlerini sundu.