  • BIST 4.858,21
  • Altın 1051.584
  • Dolar 18.6245
  • Euro 19.3972
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKADSÖ’den yeni salgın adımı! 300 bilim insanı toplanıyor

Güngördü Emekli Öğretmenlere Ziyaret Gerçekleştirdi

» »
Güngördü Emekli Öğretmenlere Ziyaret Gerçekleştirdi
Güngördü Emekli Öğretmenlere Ziyaret Gerçekleştirdi

Girne Belediye Başkanı ve Bağımsız Belediye Başkan Adayı Nidai Güngördü, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle her yıl olduğu gibi Girne’de yaşayan bazı emekli öğretmenlere ziyarette bulundu. Öte yandan tüm bölge okullarındaki öğretmenlerin de öğretmenler gününü kutladı.

Güngördü, "Tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyor, sonsuzluğa uğurladığımız öğretmenlerimizi de saygı ve rahmetle anıyorum."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Taçoy: “İş sağlığı ve güvenliği denetimleri aralıksız sürüyor”24 Kasım 2022 Perşembe 19:48
  • HAKSEN’de Görev Değişimi24 Kasım 2022 Perşembe 19:40
  • Şerife Güneş hayatını kaybetti24 Kasım 2022 Perşembe 19:35
  • Harmancı: “Çalışanlarımızla birbirimize güvendik, Lefkoşa’mız için çalıştık ve ürettik”24 Kasım 2022 Perşembe 19:28
  • Harmancı: Demokratik ilkelerden, asla vazgeçmeyeceğiz24 Kasım 2022 Perşembe 17:31
  • "Her hafta bir köyümüze hizmet götürmeye devam ediyoruz"24 Kasım 2022 Perşembe 17:12
  • Kültür Dairesi 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü, emekli öğretmenlerle birlikte kütüphanelerde kutladı24 Kasım 2022 Perşembe 16:44
  • Elmalı: Tüm öğretmenlerimizin öğretmenler günü kutlu olsun24 Kasım 2022 Perşembe 16:19
  • Ayşegül Baybars: 3 milletvekili ile Meclis’ten çekilmek bir başarı değil24 Kasım 2022 Perşembe 15:55
  • Fatma Çavuşoğlu hayatını kaybetti24 Kasım 2022 Perşembe 15:12
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti