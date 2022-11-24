Güngördü Emekli Öğretmenlere Ziyaret Gerçekleştirdi

Girne Belediye Başkanı ve Bağımsız Belediye Başkan Adayı Nidai Güngördü, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle her yıl olduğu gibi Girne’de yaşayan bazı emekli öğretmenlere ziyarette bulundu. Öte yandan tüm bölge okullarındaki öğretmenlerin de öğretmenler gününü kutladı.

Güngördü, "Tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyor, sonsuzluğa uğurladığımız öğretmenlerimizi de saygı ve rahmetle anıyorum."