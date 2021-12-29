Güngördü, Esnafı Ve Vatandaşın Yeni Yılını Kutladı

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Girne Açık Pazarı ziyaret ederek, esnaf ve vatandaşın yeni yılını kutladı.

Girne Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni yıl öncesi Girne Açık Pazarı ziyaret eden Nidai Güngördü’ye Sağlık Şubesi Amiri Naile Soyel eşlik etti.

Esnaf ve pazara gelen vatandaşla sohbet eden Güngördü, 2022 yılının tüm dünyaya sağlık, hoşgörü, barış ve mutluluk getirmesi dileğinde bulundu. Güngördü, başta tüm personelin, esnafın ve tüm halkın yeni yılını kutladı.