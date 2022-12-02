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Güngördü: Gençlerimizin ve çocuklarımızın sporla buluşması, çok önemlidir.

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Güngördü, Girne Halk Evi Ve Türkocağı Spor Kulüplerini Ziyaret Etti
Güngördü: Gençlerimizin ve çocuklarımızın sporla buluşması, çok önemlidir.

Girne Belediye Başkanı ve Belediye Başkan Adayı Nidai Güngördü Türk Ocağı ve Girne Halkevi spor kulüplerini ziyaret etti. Her iki kulübün yönetim kurulu üyeleriyle görüşen Güngördü, kulüplerin sorunları ve altyapılar ile ilgili belediyeden taleplerini dinledi.

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Güngördü, bölgedeki tüm spor kulüplerinin önemine işaret ederek, kent yaşamına katkılarına dikkat çekti.  Güngördü, "Gençlerimizin ve çocuklarımızın sporla buluşması, sağlıklı bir yaşam için ve kötü alışkanlıklardan uzaklaşmaları adına çok önemlidir. O nedenle, bölgemizdeki spor kulüplerinin bölgeye yaptığı hizmetler çok değerlidir. Maddi imkansızlıklara rağmen, spor kulüplerinin başarılı çalışmalarını takdirle izliyoruz" dedi. Güngördü, önceki yıllarda olduğu gibi bundan sonra da spor kulüplerine destek vermeye devam edeceklerini kaydetti.

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