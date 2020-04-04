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Güngördü: Girne için önemli bir karar oldu

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Güngördü: Girne için önemli bir karar oldu
Güngördü: Girne için önemli bir karar oldu

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Bakanlar Kurulu’nun aldığı “ilçeler arası geçişin yasaklanması” kararı hakkında açıklama yaparak, “Girne bölgesi için önemli bir karar oldu” dedi.

Güngördü paylaşımında,

“Herkese iyi akşamlar.Bakanlar Kurulunun bu akşam ki son kararı ile GİRNE Bölgesi için önemli bir karar alınmış oldu. Görevliler ve izinliler dışında bölgeler arası hareket etmenin önüne geçilmiş oldu.Bu vesile ile Bakanlar Kuruluna teşekkür ederiz.Bu zor süreçte Belediyelerimizin var olan yükü daha da ağırlaşmıştır.Bu nedenle katkı payından yapılan %25’lik kesinti kararının da yeniden gözden geçirilmesini talep etmekteyiz. #KENDİEVİNDEKALSAĞLIKLIKALYARDIMLAŞMAYIDAİHMALETME”dedi.

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