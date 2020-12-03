Güngördü Girne Özel Eğitim Merkezi ve Girne 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezini Ziyaret Etti.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısı ile Girne 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezini ziyaret eden Güngördü; onların özel bireyler oluğunu ve bu bireylerin toplum içinde yer almasının önemine işaret ederek, engellilerin saygı gördüğü, özgürce dolaşıp sosyal yaşamın içerisinde yer aldığı bir kent için çalışmalarına devam ettiklerini kaydetti.

Çocuklarla oyunlar oynayarak onlarla sohbet eden Güngördü tüm bireylere hediyeler takdim ederek, her gün için onları aklından çıkarmadığını, bu özel bireylere daha güzel bir yaşam sunabilmek için elinden geleni yapacağını kaydetti.

Güngördü, Girne eski belediye hizmet binasının Sosyal Yaşam Merkezi’ne dönüştürüldüğünü ve 18 Aralık saat 11.00’de açılmasının planlandığını ifade ederek, binanın engelli vatandaşların da kurs ve aktivitelere katılacağı şekilde tasarlandığını, engelli bireylerin sosyal yaşamları ve üretim konusunda destekleneceğini kaydetti.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Girne Rehabilitasyon Merkezi’nin çalışmalarını yakından takip ettiğini ve takdir ettiği söyleyerek, sosyal sorumluluk işlerine belediye olarak ellerinden gelen desteği verdiklerini, bundan böyle de destek vermeye ve iş birliğine hazır olduklarını kaydetti.

Pandemi dolaysıyla kucaklaşamadıklarını belirten Güngördü; 2021’in Sevgi ve birlikle tüm engelleri aşacakları bir yıl olmasını temenni etti.Güngördü, hedeflerinin Girne’deki tüm bireylerin kentten bütün hizmet ve imkanlardan eşit şekilde yararlanması olduğunu kaydetti.