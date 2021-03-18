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Güngördü İle Karşıyaka Belediye Başkanı Tugay Dijital Platformda Görüştü

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Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, İzmir Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay İle Çevrimiçi Olarak Dijital Platformda Zoom Bağlantısı Üzerinden Görüşme Gerçekleştirdi.
Güngördü İle Karşıyaka Belediye Başkanı Tugay Dijital Platformda Görüştü

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, İzmir Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay İle Çevrimiçi Olarak Dijital Platformda Zoom Bağlantısı Üzerinden Görüşme Gerçekleştirdi.

 

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, dijital platformda olan Zoom bağlantısı üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleştirilen toplantıda özellikle iki kentin kültürel işbirliği konusunda yapılan çalışmaların devam edeceği belirtildi.  Yaklaşan 23 Nisan için, geçmiş yıllarda olduğu gibi, iki kardeş belediyenin iş birliği içerisinde düzenleyecekleri bir etkinlik ile iki kentin çocuklarını buluşturma iradesinde hemfikir olunduğu bilgisi verildi. Pandemi süreci nedeni ile bu yıl bu etkinliğin düzenlenmesi ve geçmiş yıllarda İzmir Karşıyaka’da bulunan aileler tarafından misafir edilen çocukların aynı aileler ile birlikte çevrimiçi olarak yeniden buluşmasını sağlayacakları nostaljik bir etkinlik düzenlenmesi hususunda karar üretildiği iletildi.

 

“Karşılıklı Kültürel İşbirliği Dışında Ticari İşbirliği Konusunda Adım Atıldı”

 

Pandemi sürecinin seyrine göre İzmir Karşıyaka’da Girne Tanıtım Günleri düzenlemeyi planlandığını, daha sonra ise Girne’de İzmir Karşıyaka tanıtım günlerinin planlanacağını ve iki kent arasındaki iş birliğinin hem kültürel hem de ticari anlamda yeni bir boyut kazanması sağlanacağı bilgisi verildi. Bu konuda iki belediyenin teknik çalışmalarını tamamlayarak Mayıs ayında geniş çaplı bir toplantı düzenleyeceği iletildi.

 

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü toplantı ile ilgili yaptığı açıklamada, İzmir Karşıyaka Belediyesi ile devam eden işbirliklerinin, iki kentin sadece kültür ve sanat alanında değil aynı zamanda ticari işbirliği konusunda da devam edeceğini dile getirdi. Güngördü, kardeş belediyelerle iyi ilişkiler kurmanın önemini vurgulayarak, bu bağlamda Girne Belediyesi’nin gerekli çalışmaları gerçekleştirdiğini belirtti.

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