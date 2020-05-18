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Güngördü: “İpek Koza Festivali, ‘üretim’ temasıyla damga vuracak”

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Güngördü: “İpek Koza Festivali, ‘üretim’ temasıyla damga vuracak”
Güngördü: “İpek Koza Festivali, ‘üretim’ temasıyla damga vuracak”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, 15. Kıbrıs İpek Koza Festivali’nin bu yıl 22-23 Mayıs tarihlerinde sosyal medya üzerinden gerçekleşeceğini dile getirdi.

Güngördü, Girne Belediyesi, Beylerbeyi Muhtarlığı, ve Yeşil Barış Hareketi iş birliğinde gerçekleşecek festivalde tek farkın, meydanlara stant dizilemeyecek olması olduğunu ifade etti.

İnternet üzerinden satışın gündeme geleceğini kaydeden Güngördü, ipek kozadan üretilmiş eşyaların internet üzerinden alınabileceğini ifade etti.

Dolu dolu bir festival hazırladıklarını dile getiren Güngördü, “Güzel bir etkinlik olacak” dedi.

2 gün sürecek festivalin, belediyenin vereceği linkler üzerinden takip edilebileceğini söyleyen Güngördü, “Festival sosyal medya üzerinden ‘üretim’ temasıyla farklı bir yönden damga vuracak” dedi.

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