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Güngördü, İzmir Kaşıyaka Belediye Başkanı Tugay’ı ziyaret etti

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Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, İzmir’de gerçekleştirilen 27. Uluslararası Karşıyaka Çocuk Şenliği kapsamında yapılan davet üzerine hafta sonu İzmir’deydi
Güngördü, İzmir Kaşıyaka Belediye Başkanı Tugay’ı ziyaret etti

Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay’ı makamında ziyaret eden Güngördü, Belediye Başkanlığı yeni görevinin hayırlı olmasını dileyerek Tugay’a başarılar diledi.
Güngördü, Karşıyaka Belediyesi’yle işbirliklerinin ve dostluklarının sürmesini dileyerek, Tugay'a orijinal Kıbrıs Kapısı resmi armağan etti.
Güngördü, "Aynı zamanda kardeş şehir olduğumuz Karşıyaka'nın Belediye Başkanı Cemil Tugay'a getirdiğimiz bu kapı; dostluğa, barışa ve kardeşliğe açılıyor” dedi. Güngördü ayrıca Başkan Tugay'a, Nobel ödülüne aday gösterilen şair Osman Türkay'ın şiir kitabını armağan etti.

İKİ BELEDİYE ARASINDA TİCARİ İLİŞKİLER DE BAŞLATILACAK

Tugay da ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek dostluk, kardeşlik ve barışın her zaman yaşatılması gerektiğini söyledi. Tugay, iki belediyenin kardeşlik ilişkilerinde sadece sosyal ve kültürel alışverişlerle sınırlı kalmamalarını, karşılıklı bir ticari hareket de başlatabileceklerini belirtti.
Ziyaretin sonunda Başkan Tugay da Güngördü'ye vazo ve kendisine eşlik eden Girneli öğrencilere hediyeler takdim etti.

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