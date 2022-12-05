Güngördü: Kadın ve Erkek Eşitliği Laik Devlet Düzeninin Temel Yapı Taşlarından Biridir

Girne Belediye Başkanı ve Bağımsız Belediye Başkan Adayı Nidai Güngördü, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Güngördü; “Kadın, gerek aile gerekse toplumsal yaşamda çok önemli bir yere sahiptir. Toplumlarda yerine getirdikleri görevleri itibariyle kadınlar, sosyal sistemin işleyişine büyük katkı sağlamaktadır. Kadın ve erkek eşitliği laik devlet düzeninin temel yapı taşlarından biridir” dedi.

Güngördü, toplumsal cinsiyet eşitliğinin tüm toplumu, dünyayı sürdürülebilir ve yaşanabilir bir yer yaptığına işaret ederek, kent yönetiminde buna önem verdiklerini, kadınların hak ve eşitlik mücadelesini her koşulda desteklediğini, bu konuda çalışmalar yapan kadınlar ve kadın örgütlerinin çalışmalarının da çok değerli olduğunu belirtti.

Güngördü, Girne Belediyesi bünyesinde hizmet veren Danışma ve Destek Merkezi ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ofisi’nin kurulması ile de kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliğini odağına alan çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi.

5 Aralık tarihinin Türkiye’de kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesinin yıl dönümü olduğunu ifade eden Güngördü, siyasal alanda temsiliyet açısından kadın ve erkek eşitliğini sağlamanın, devletin demokratik sorumluluğu olduğunu kaydetti.

Kent için alınan kararlarda da Girne Belediye Meclisi’nde yer alan kadın meclis üyelerinin önemli katkıları olduğuna dikkat çeken Güngördü, kadınların, eğitimden siyasete, sağlıktan ekonomiye, spordan sanata, yasama, yürütme ve yargıdan iş dünyasına hayatın her alanında, önemli sorumluluklar üstlendiğini ve başarılı çalışmalara imza attığını belirtti.

Tüm kadınlara eşit ve adil yarınlar dileyen Güngördü, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü’nü kutladı.