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Güngördü “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü” Nedeniyle Mesaj Yayımladı

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Girne Belediye Başkanı Güngördü “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü” Nedeniyle Mesaj Yayımladı.
Güngördü “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü” Nedeniyle Mesaj Yayımladı

 Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle mesaj yayınladı. 

Güngördü mesajında, “Kadına yönelik şiddet sorunu, günümüzde de ne yazık ki insanlığın sorunudur. Her türlü şiddet eylemi insan hakkı ihlalidir. Bu sorunla mücadele, devlet, kurum ve kişilerin toplumsal cinsiyet eşitliği politikasıyla mümkündür. Şiddetin hiçbir türlüsü kabul edilemez. Eşitsizlik ve şiddet kültürü ile mücadele için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Her zaman dediğim gibi, kadınlar şiddet ve vahşetin değil, yaşam ve barışın simgesidir. O nedenle de kadınlarla yan yana, adil ve eşit bir bugünü ve yarını birlikte inşa etmeye devam edeceğiz” dedi.

Başkan Nidai Güngördü, toplumsal cinsiyet eşitliğine, kadın ve çocukların güçlü, özgür ve mutlu bireyler olmalarına önem veren Girne Belediyesi’nin 9 Mart 2018’de Danışma ve Destek Merkezi’ni hizmete koyduğunu, bugüne kadar 150’nin üzerinde kişinin danışmanlık hizmeti aldığı merkezde, hedefin, başta kadın, çocuk ve ailelerin sorunlarla mücadelesine destek vermek olduğunu ifade etti.
 
Güngördü, Girne Belediyesi Sosyal İşler Şubesine bağlı Danışma ve Destek Merkezinin, şiddete uğrayan kadınlara el uzatıp sahip çıktığını, aile içi şiddet ve kadına yönelik şiddet konusunda farkındalığı artıracak çalışmalar yaparak, bu amaçla hazırlanan programlara destek verdiklerini söyledi. 

Güngördü, Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi’nin bölge kadınlarına yönelik düzenlediği kurs ve eğitimlerle, kadınların her yönden güçlenmesi, işgücüne aktif bir biçimde katılması ve üretimde söz sahibi olmasını desteklediklerini belirtti.


“ŞİDDET KÜLTÜRÜNE KARŞI HAKKINI ARAYAN, ÜRETEN VE AKTİFKADINLAR” 

Girne Belediyesi Sosyal İşler Şube Amiri Misli Kadıoğlu da, kadınların hakları ve eşitlik için dayanışma içinde olmanın önemine işaret ederek, kadın cinayetleri, kadınlara yönelik nefret söylemleri, evde, işte ve sosyal yaşamda kadınlara yönelik uygulanan psikolojik ve fiziksel baskı ve şiddetin kabul edilir olmadığına işaret etti.

Ataerkil sistemin yarattığı eşitsizlik ve şiddet kültürü yanında, ekonomik sorunların, işsizlik ve yoksulluğun da şiddeti besleyen bir zemin yarattığını belirten Kadıoğlu, kadınların toplumsal konumunun güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti. 

DANIŞMA VE DESTEK MERKEZİ HER KONUDA KADINLARIN YANINDA 

Girne Belediyesi Danışma ve Destek Merkezi’nin şiddetle mücadele konusunda eğitim, bilgi paylaşımlarıyla toplumu bilinçlendirmeye yönelik çalışmalar yaptığını belirten Kadıoğlu, merkeze bu konuda başvuran kadınların da her zaman yanında olduklarını, psikolojik, hukuki destek yanında, polis, Lefkoşa Türk Belediyesi Kadın Sığınma Evi ile de işbirliklerinin bulunduğunu kaydetti. 

Kadıoğlu, “Biz kadınlar, kendi haklarımıza sahip çıkmak zorundayız. Bu nedenle de kendimizi her yönden geliştirmek ve güçlendirmek zorundayız. Şiddete sessiz kalmayıp, başımızı dik tutarak bu konuda da yalnız olmadığımızı bilmeli ve yardım almaktan çekinmemeliyiz” dedi. 

Danışma ve Destek Merkezi’nin kadınların her türlü sorunu için yanında olduğunu hatırlatan Kadıoğlu, merkeze, 0392 815 61 04 ve 0533 879 95 95 numaralı telefondan ulaşılabileceğini söyledi.

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