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Güngördü: "Köpek satın alma, sahiplen"

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Güngördü: "Köpek satın alma, sahiplen"
Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, vatandaşı, köpek satın almak yerine barınaktan sahiplenmeye çağırdı.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Güngördü konuyla ilgili yazılı açıklamasında, “Satın alma, sahiplen” sloganıyla başlattıkları bilinçlendirme kampanyasına işaret etti. 

Açıklamaya göre Girne’deki hayvan barınağı hafta içi 10.00-13.00, hafta sonu 11.00-14.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor. Barınaktaki kafeterya 08.00-16.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Barınakla irtibat kurmak isteyenler ise 0533 839 38 38 numaralı telefona ulaşabilir. 

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