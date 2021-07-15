  • BIST 1.367,250
  • Altın 501,92
  • Dolar 8,5450
  • Euro 10,0850
  • Lefkoşa 38 °C
  • Mağusa 39 °C
  • Girne 37 °C
  • Güzelyurt 36 °C
  • İskele 39 °C
  • İstanbul 31 °C
  • Ankara 33 °C
SON DAKİKABM raportörü: Batı Şeria’daki İsrail yerleşimleri savaş suçu

Güngördü, Kurban Bayramı Öncesi Pazar Esnafıyla Bayramlaştı

» »
Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Kurban Bayramı Öncesi Pazar Esnafıyla Bayramlaştı.
Güngördü, Kurban Bayramı Öncesi Pazar Esnafıyla Bayramlaştı

Kurban Bayramı öncesinde Çarşamba Pazarı’nı gezen Güngördü, esnafa bayram şekeri ikram etti. Güngördü gerçekleştirdiği ziyaret sırasında, ülkemizde ve tüm dünyada yaşanan Covid-19 pandemisi dolaysıyla,  vatandaşlardan belirlenen hijyen kurallarına uymalarını, ve kesinlikle maske takmaları gerektiğini hatırlattı.  Geleneklerin yaşatılmasının önemine dikkat çeken Güngördü, bayramların birlik ve beraberliğin simgesi olduğunu söyledi.


Bayramların, insanları birbirine yakınlaştıran, toplumsal barışı pekiştiren günler olduğuna dikkat çeken Güngördü, “Sevgi, saygı, hoşgörü ve dayanışma duygularının arttığı bayramlar, birlik ve beraberliğimizi simgeleyen ortak değerlerimizin başında gelmektedir dedi.

 

Güngördü; Kurban Bayramı’nın tüm dünyaya barış, huzur, mutluluk, bolluk ve bereket getirmesi dileğinde bulunarak başta tüm personelimin, esnafımızın ve tüm halkımızın Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimle kutlarım.” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Girne'de denetim , 5 iş yerine mühür!10 Temmuz 2021 Cumartesi 17:32
  • Girne Belediyesi, Çocuk ve Gençler İçin Piknik Düzenledi08 Temmuz 2021 Perşembe 17:33
  • Lapta Sağlık Merkezi’nde 112 Hızır Acil Servis Hizmetleri 24 Saate Çıkarıldı08 Temmuz 2021 Perşembe 17:14
  • Girne Belediyesi Gençlik Platformu, Bu Hafta Oryantırıng, Doğa Yürüyüşü ve Bisiklet Sürüşü Düzenliyor08 Temmuz 2021 Perşembe 16:29
  • Girne’de Farinelli Bar’da havaya ateş açıldı!07 Temmuz 2021 Çarşamba 23:47
  • Girne Belediyesi Kent Genelindeki Temizlik Çalışmalarını Sürdürüyor07 Temmuz 2021 Çarşamba 16:23
  • Girne'de yeşil reçeteye tabii toplam 46 kapsül hap!07 Temmuz 2021 Çarşamba 14:19
  • Girne'de hırsızlık kredi kartı ile ATM'den para çekildi07 Temmuz 2021 Çarşamba 14:18
  • Güngördü'den tedbir çağrısı!07 Temmuz 2021 Çarşamba 12:08
  • Çocuklar Plajda Resim Çizerek Keyifli Saatler Geçirdi07 Temmuz 2021 Çarşamba 09:17
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti