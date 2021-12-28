  • BIST 1.850,02
  • Altın 685.27620
  • Dolar 11.8489
  • Euro 13.3869
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAOmicron Varyantı Binlerce Uçuşu İptal Etti

Güngördü, Özel Eğitim Merkezi Öğrencileriyle Kahvaltıda Bir Araya Geldi

» »
Güngördü, Özel Eğitim Merkezi Öğrencileriyle Kahvaltıda Bir Araya Geldi
Güngördü, Özel Eğitim Merkezi Öğrencileriyle Kahvaltıda Bir Araya Geldi

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Girne Özel Eğitim Merkezi öğrenci ve öğretmenleriyle birlikte kahvaltıda bir araya geldi.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, yeni yıl nedeniyle Girne Özel Eğitim Merkezi'ni ziyaret eden Güngördü, çocuklarla birlikte kahvaltı yaparak sohbet etti.

Çocuklara hediye de dağıtan Güngördü, Girne Özel Eğitim Merkezi Sorumlusu Özlem Dağlı Gökbulut'a nazik daveti için teşekkür ederek, merkezde eğitim gören tüm çocukların, öğretmen ve çalışanların yeni yılını kutladı.

Güngördü, özel gereksinimli çocukların, yaşamın her alanında yer almaya, daha çok sevgi ve desteğe ihtiyaçları olduğunu ifade ederek, şahsı ve Girne Belediyesi olarak her zaman yanlarında olmak için özen gösterdiğini belirtti.

Güngördü,  yeni yılın başta tüm çocuklar olmak üzere tüm insanlara sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diledi.

Buluşmada, Girne Özel Eğitim Merkezi öğrencileri de Güngördü ‘ye kendilerinin yaptığı yeni yıl hediyesini takdim etti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İş Kazası Sonucu Yoğun Bakıma Girdi25 Aralık 2021 Cumartesi 12:41
  • Aniden Rahatsızlanarak Vefat Etti24 Aralık 2021 Cuma 15:30
  • Lapta' da Alkol Hırsızlığı23 Aralık 2021 Perşembe 15:48
  • Kapıyı Kırıp Para ve Telefon Çaldılar23 Aralık 2021 Perşembe 15:44
  • Girne Belediyesi, yeni güzergahlar açmak için çalışmalara başladı22 Aralık 2021 Çarşamba 16:28
  • Girne'de silahlı kavga! 1 ağır yaralı...21 Aralık 2021 Salı 23:16
  • Çamlıbel'de İntihar18 Aralık 2021 Cumartesi 11:53
  • Girne’de Alkollü Sürücü Yayaya Çarptı18 Aralık 2021 Cumartesi 11:16
  • Falyalı Serbest Bırakıldı17 Aralık 2021 Cuma 16:11
  • Girne’de Yılbaşı Süslemeleri İle İlgili İddialar Gerçek Dışı16 Aralık 2021 Perşembe 17:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti