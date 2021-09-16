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Güngördü, Sivil Savunma Başkanı Atilla Karaca’yla Görüştü

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Güngördü, Sivil Savunma Başkanı Atilla Karaca’yla Görüştü
Güngördü, Sivil Savunma Başkanı Atilla Karaca’yla Görüştü

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’ye nezaket ziyaretinde bulundu

Girne Belediyesinden verilen bilgiye göre, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca Girne Belediyesi Hizmet binasına gelerek Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ile görüştü, ikilinin görüşmesinde fikir alışverişinde bulunuldu ve bölgedeki sorunlar konuşuldu. 

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Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ziyaretten memnuniyet duyduğunu dile getirerek ülkedeki paydaşlardan biri olan sivil savunma teşkilatının önemine dikkat çekti. 

Güngördü, Karaca’ya Girne Belediyesi tarafından yayınlanan, Girne kenti tanıtım kitabı ile “Meslekler ve Yüzler” kitabını takdim etti ve teşekkür ederek yeni görevinde başarı diledi.

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