Güngördü: “siyasi baskı yok”

Girne ve Çatalköy belediyeleri ile Şehir Planlama Dairesi’nin ortak çalışması sonucu hazırlanan ve geçen ay kamuoyunun bilgisine sunulan Girne-Çatalköy İmar Planı'na yönelik vizyon toplantısı gerçekleştirildi.

Girne ve Çatalköy belediyeleri ile Şehir Planlama Dairesi’nin ortak çalışması sonucu hazırlanan ve geçen ay kamuoyunun bilgisine sunulan Girne-Çatalköy İmar Planı'na yönelik mevcut durum raporlarının ardından, bugün Girne’de vizyon toplantısı gerçekleştirildi.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, toplantıda Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu ve Şehir Planlama Dairesi Müdürü Türkmen Yiğitcan hazır bulundu. Toplantıya yaklaşık 35 devlet kurumu ve 45 sivil toplum örgütünden temsilciler katıldı. Toplantıya katılanlar, Girne-Çatalköy İmar Planı’na katkı koymak için görüşlerini yazılı olarak sundu.

GÜNGÖRDÜ: “SİYASİ BASKI YOK”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü toplantıda yaptığı konuşmada, Girne’de; konut, otel, üniversite ve yurt yatırımlarından dolayı yoğun bir yapılaşma olduğuna dikkat çekti.

Güngördü, kentte kat sayılarının ve nüfusun arttığını belirterek, altyapı, yeşil alan ve trafikte sıkıntılar yaşandığına işaret etti. Güngördü, Temmuz 2014’te göreve geldikten sona yaşanan sıkıntıları çözmek için Girne İmar Planı’nı gündeme getirdiklerini ve girişimlere başladıklarını ifade etti.

Girne kentinin komşusu olan Çatalköy’de de yoğun bir yapılaşma olduğunu aktaran Güngördü, bu nedenle imar planı konusunda Çatalköy Belediyesi’yle ortak hareket ettiklerini dile getirdi.

Üzerilerinde herhangi bir siyasi baskı olmadığını anlatan Güngördü; Girne Belediyesi, Çatalköy Belediyesi, Girne Kaymakamlığı ve Şehir Planlama Dairesi’nden oluşan “Birleşik Kurul”da oylama yapılacağını ve kabul edilmesi durumunda Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından Girne-Çatalköy İmar Planı'nın yürürlüğe gireceğini kaydetti.