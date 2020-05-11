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Güngördü son noktayı koydu: "Otellerin paket servis yapması uygun görülmedi"

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Güngördü son noktayı koydu: "Otellerin paket servis yapması uygun görülmedi"
Güngördü son noktayı koydu: "Otellerin paket servis yapması uygun görülmedi"

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü yaptığı açıklamada, otellerin paket servis yapmalarının uygun görülmediğini duyurdu.

Girne Belediyesi’nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:

“Açılacak işletmeler ile ilgili Girne Belediyesi hazırlıklarını tamamladı. Sağlık Bakanlığı tarafından Covid-19 testleri onaylatılmış işletmeler paket servisine başlayacak, bu vesileyle yarın açılacak olan tüm işletmelere hayırlı olsun, bol kazançlar diliyorum. Şu an, Belediye ekiplerimiz ve Sağlık Bölümü'müz alınan karar doğrultusunda hummalı bir çalışma içerisindedir. Gerekli işletmelere bilgilendirme yapmaktadır. Belediye hudutları içerisindeki otellerin paket servis yapması zaten bakanlık tarafından uygun görülmemiştir. Bilgilendirme için aranmayan işletmeler faaliyete başlamayacak ve Girne Belediyesinden sonuçları takip edecektir. Herkese yeni dönemde başarılar diler sağlıkla kalmalarını temenni ederim.

Nidai Güngördü”

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