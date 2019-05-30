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Güngördü Tepebaşi Belediye Başkani Ataç’i ziyaret etti

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Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’ı ziyaret etti.
Güngördü Tepebaşi Belediye Başkani Ataç’i ziyaret etti


Başlatılan Kent Müzesi çalışmaları için bir dizi ziyaret ve temasta bulunmak üzere Eskişehir’e giden Güngördü, kısa süre önce Girne’ye gelen Ataç’a iade-i ziyarette bulundu. Ziyaretten ötürü memnuniyet duyduğunu ifade eden Başkan Ataç da Yavru Vatan Kuzey Kıbrıs ve Girne ile yakın ilişkiler içinde olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek Güngördü ve beraberindeki heyete teşekkür etti. Ataç, belediye çalışmaları hakkında bilgiler verdiği Güngördü’ye, Tepebaşı Belediyesi Hizmet Binası içinde sergilenen Uluslararası Pişmiş Toprak Sempozyumu eserlerini de tanıttı. 

Güngördü, Ataç’ı ziyaretinde yeniden seçildiği görevinde başarı dileklerini iletti. Geçtiğimiz yıl 17’incisini gerçekleştirdikleri Uluslararası Zeytin Festivali kapsamında düzenlenen  Zeytin Karikatürleri Yarışması’na yaklaşık 70 ülkeden 800’ün üzerinde eserle katılım olduğunu ifade ederek Güngördü, Ataç’a Zeytin Karikatürleri Albümü de hediye etti. Güngördü ayrıca gerçekleştirdiği örnek belediyecilik çalışmalarından dolayı da Ataç’ı tebrik etti. Buluşmada Ataç ve Güngördü, birbirlerine günün anısına hediyeler de takdim etti.

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