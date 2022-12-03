Güngördü: Tüm Farklılıklarımzla Birbirimize Saygı ve Sevgiyle Sarılmalıyız

Girne Belediye Başkanı ve Bağımsız Belediye Başkan Adayı Nidai Güngördü, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı:

"Zihinsel veya bedensel farklılıklara saygı göstererek, sevgiyle birbirine sarılan insanların yaşadığı bir kent için yola çıktıklarına işaret eden Güngördü, “Sadece özel günlerde değil, her gün birbirimizle sevgi ve dayanışma içerisinde olduk. Bu kentte yaşayan ve bu kente ziyarete gelen özel gereksinimli bireyler için eşit fırsatlar sunma gayretindeyiz” dedi.

Engelli vatandaşların yok sayılmadan, toplum yaşamı içerisinde yer almalarını sağlamanın bilinciyle çalışmaların yapılmasının, hak ve özgürlüklerine saygı duyulmasının önemine dikkat çeken Güngördü, kentte gerçekleştirdikleri projelerde engelli vatandaşların da erişimine önem gösterdiklerini kaydetti.

2014 yılında göreve geldiklerinde ilk icraatlarından birinin de Girne Belediyesi’nde Meclis Kararı ile işyeri izinleri verilirken, engellilerin yaşamını kolaylaştırıcı karar almak olduğuna dikkat çeken Güngördü, bu adımın erişebilirlik anlamında önemli olduğunu kaydetti.

Çocuk parklarını özel gereksinimli çocukları da kucaklayan bir anlayışla hazırlamaya başladıklarını, Yeni Belediye Hizmet Binası, Sosyal Yaşam Merkezi, Kervansaray Halk Plajı gibi hizmet ve sosyal olanaklar sağlamaya dikkat ettiklerini, bundan sonra da yapacakları çalışmalarla da özel gereksinimli bireylerin hayatlarını daha da kolaylaştırmayı hedeflediklerini belirtti.

12 Haziran 2020’den bugüne Girne Belediyesi’nde Engelli Birimi kurulduğunu, kentte yaşayan özel gereksinimli kişileri kayıt altına alarak daha kurumsal bir yapıda onların yaşamlarını kolaylaştırıcı hizmetler sunmaya çalıştıklarını ifade eden Güngördü, Engelli Hizmet aracını araç filolarına ekleyerek, doktor ve hastane ihtiyaçları, ulaşım desteği, süt ve bez yardımı, giyim, okul ihtiyaçları, kurs ve sosyal aktivite, su faturasında indirim ve engelli haklarını destekleyici yardımda bulunduklarını kaydetti.

Güngördü, “Engelli derneklerimizle, engelli okullarımızdaki, özel gereksinimli çocuklarımızla, insanımızla, aileleri ve eğitmenlerimizle hep el el ve gönül gönüle dayanışma içinde olduk. Onlara elimizden gelen desteği vermek için her zaman hazırız” dedi.

Girne’de uluslararası düzeyde Erişilebilir Turizm Çalıştayı gerçekleştirerek, bir turizm kentinin özel gereksinimli bireylere nasıl hizmetler sunabileceğini masaya yatırdıklarına işaret eden Güngördü, bundan sonraki dönemde de özel gereksinimli bireyler için çalışmalarını daha da güçlendirerek devam edeceklerini söyledi. Güngördü, “Tüm farklılıklarımızla bir birimizi kucaklamalıyız. Özel gereksinimli insanlarımızın da eşit fırsatlar ve haklardan yararlandığı saygı ve sevgi içinde bir yaşam dilerim.” dedi.