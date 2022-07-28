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Güngördü, Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Hayri Baraçlı İle Bir Araya Geldi

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Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Hayri Baraçlı İle Bir Araya Geldi
Güngördü, Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Hayri Baraçlı İle Bir Araya Geldi

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, K. T. Belediyeler Birliği ile Türkiye Belediyeler
Birliği arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında Ankara’da bazı temaslarda
bulundu.


Güngördü ’ye ziyaretinde, Girne Belediyesi Müdür Muavini Hüseyin Köle eşlik etti.
Türkiye Belediyeler Birliği’ne bağlı bazı belediyelerle Girne’de yürütülen proje
çalışmalarının ele alındığı ziyaret kapsamında Güngördü ile Köle teknik incelemelerde
de bulundu.


Ziyaret kapsamında, proje çalışmaları ele alınarak teknik incelemelerde bulunan
Güngördü ile Köle ayrıca, bir süre önce göreve başlayan Türkiye Belediyeler Birliği
Genel Sekreteri Hayri Baraçlı ile de bir araya gelerek yeni görevinde başarılar diledi.

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