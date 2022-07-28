Güngördü, Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Hayri Baraçlı İle Bir Araya Geldi

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, K. T. Belediyeler Birliği ile Türkiye Belediyeler

Birliği arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında Ankara’da bazı temaslarda

bulundu.



Güngördü ’ye ziyaretinde, Girne Belediyesi Müdür Muavini Hüseyin Köle eşlik etti.

Türkiye Belediyeler Birliği’ne bağlı bazı belediyelerle Girne’de yürütülen proje

çalışmalarının ele alındığı ziyaret kapsamında Güngördü ile Köle teknik incelemelerde

de bulundu.



Ziyaret kapsamında, proje çalışmaları ele alınarak teknik incelemelerde bulunan

Güngördü ile Köle ayrıca, bir süre önce göreve başlayan Türkiye Belediyeler Birliği

Genel Sekreteri Hayri Baraçlı ile de bir araya gelerek yeni görevinde başarılar diledi.