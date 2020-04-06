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Güngördü: “TV kanalında toplanan bağışlar ne oldu?”

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Güngördü: “TV kanalında toplanan bağışlar ne oldu?”
Güngördü: “TV kanalında toplanan bağışlar ne oldu?”

BRT’ye açıklamalarda bulunan Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, depolarda yalnızca 5 yardım paketi kaldığını belirterek, gıda ve hijyen yardımlarının gerçekten ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması gerektiğini söyledi. Maaşını alan vatandaşların en az 15 gün boyunca paket talep etmemesi gerektiğini dile getiren Güngördü, “İşsizlere veya öğrencilere bu yardım paketler ulaştırılmalıdır. Bir aile birden fazla yardım talep etmemelidir” dedi.

“TOPLANAN BAĞIŞLAR NE OLDU?”

Bir TV kanalının başlatmış olduğu yardım kampanyasında toplanan bağışlara ne olduğunu soran Güngördü, “Bağışlar aktif olarak neden kentlere yansımadı? Bu kampanyaya herkes katıldı. Bu yardım gelecek mi? Aldığımız gayri resmi duyuma göre gıda ihalesine çıkılacak” dedi.

“HALUK LEVENT’İN BAĞIŞINI YARDIM PAKETLERİNE DÖNÜŞTÜRÜYORUZ, YANİ İHALE YOK”

Sanatçı Haluk Levent’in Girne Belediyesi’ne 35 bin TL bağış yaptığını söyleyen Güngördü, “Bu bağışı gıda ve hijyen paketlerine dönüştürüyoruz. Yani bir ihale yok” dedi. 35 bin TL ile 40 bine yakın malzeme alacaklarını kaydeden Güngördü, TV kanalının başlatmış olduğu yardım kampanyasındaki bağışların da acilen gıda ve hijyen paketlerine dönüştürülmesi gerektiğini dile getirdi.

Güngördü gıda yardımı konusunda “Merkezden ilçelere bir somun ekmek gelmedi” ifadelerini kullandı.

Girne’de gönüllü vatandaşların başlattığı “İmkanın yoksa al, imkanın varsa koy” adlı yardım uygulamasından bahseden Güngördü, “Gönüllü insanların olması bizi mutlu ediyor. Sepet yardımıyla ilgili Girne İyilik Gönülleri Genel Koordinatörü Oya Kutsal ön ayak oldu. Bireylerin de yapabileceği yardımlar olduğunu görüyoruz” diye konuştu.

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