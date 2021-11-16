Güngördü, (UCLG-MEWA) Yönetim Kurulu Ve Konsey Toplantısına Katıldı

Girne Belediye Başkanı Ve UCLG MEWA Kültür Ve Turizm Komite Başkanı Nidai Güngördü, Birleşmiş Kentler Ve Yerel Yönetimler Orta Doğu Ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA), Yönetim Kurulu Ve Konsey Ortak Toplantısı’na 11 Kasım 2021 Perşembe Günü Katıldı

UCLG-MEWA, Göç Küresel Görev Gücü (GTFM) yılsonu değerlendirme toplantısı, UCLG-MEWA’nın eş Başkanlığı görevini yürütmekte olan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşti.

UCLG-MEWA’nın 2021 yılı çalışma dönemi değerlendirilerek, 2022 yılının faaliyet planı Yönetim Kurulu ve Konsey üyelerinin katkılarıyla şekillendirildi.

Güngördü, toplantı da başkanı olduğu kültür ve turizm komitesi kapsamında yapılan tüm etkinlikler ve özellikle Girne de gerçekleştirilen Erişilebilir Kent Çalıştayı ile ilgili geniş bilgi vererek, gelecek dönem komitenin programını okudu.