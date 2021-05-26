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Güngördü ve beraberindeki heyet BRTK Yayıncılık Tarihi Müzesi’ni ziyaret etti

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Güngördü ve beraberindeki heyet BRTK Yayıncılık Tarihi Müzesi’ni ziyaret etti
Güngördü ve beraberindeki heyet BRTK Yayıncılık Tarihi Müzesi’ni ziyaret etti

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ve beraberindeki heyet BRT Yayıncılık Tarihi Müzesi'ni ziyaret ederek BRT Müdürü Meryem Özkurt’tan bilgi aldı.

Nidai Güngördü ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, Kıbrıs Türk toplumunun yaşantısında BRT’nin çok ayrı bir önemi olduğuna işaret etti.

Güngördü, mücadele yıllarında gerek iletişimin sağlanması gerekse bölgeler arasında haberlerin bir noktadan başka bir noktaya ulaşıtrılmasında BRT’nin çok önemli görevler üstlendiğini söyledi.

BRT Müzesi'nin yayıncılık açısından önemli bir bellek oluşturduğunu görmenin kendisini mutlu ettiğini kaydeden Güngördü, segilenen cihazların yayıncılığın teknik olarak hangi noktadan hangi noktaya geldiğini göstgermesi açısından önemine işaret etti. Konuşmasında müze düşüncesini ortaya koyanlara ve sponsor İsmet Birgül’e teşekkür eden Girne Belediye Başkanı Göngördü, demokrasilerde basın yayın organlarının görevinin büyük olduğunu belirtti. 

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