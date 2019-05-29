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Güngördü ve beraberindeki heyet Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükerşen'i ziyaret etti

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Girne Belediyesi Kent Müzesi Projesi için başlatılan çalışmalar nedeniyle Eskişehir'e giden Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ve beraberindeki heyet, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i makamında ziyaret etti.
Güngördü ve beraberindeki heyet Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükerşen'i ziyaret etti

Büyükerşen, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü'nün ziyaretinden duyduğu mutluluğu dile getirdi. Güngördü'ye verdiği söz üzerine Girne için iki adet heykel hazırladığı belirten Büyükerşen, kısa bir süre sonra heykelleri Kıbrıs'a göndereceğini belirtti.
Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, yeniden göreve seçilen Büyükerşen'e hayırlı olsun diyerek, kendisini görmekten büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Güngördü, Eskişehir ziyaretleri sırasında Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve ekibine misafirperverliklerinden dolayı teşekkürlerini iletti.
Büyükerşen'in hazırladığı heykelleri Girne'ye yerleştirecek olmaktan da büyük bir heyecan duyduğunu ifade eden Güngördü, iki kardeş belediye arasındaki ilişkilerin uzun yıllar sürmesini diledi.
Büyükerşen, Güngördü'ye Atatürk resmi hediye ederken, Güngördü de Büyükerşen'e el yapımı minyatür Kıbrıs kapısı hediye etti.

Girne Belediyesi Kent Müzesi için başlatılan çalışmalar nedeniyle Güngördü ve beraberindeki heyet, Eskişehir'deki müzelerde ve şehirde incelemelerde bulundu.

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