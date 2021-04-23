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Güngördü ve Tugay Dijital Etkinlikte Biraraya Geldi

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Girne Belediyesi facebook sayfasından 23 Nisan 2021 saat 13.30’da canlı olarak yayınlanan etkinlik sayesinde iki kentin halk dansları ekiplerinden çocuklar bir araya geldi.
Güngördü ve Tugay Dijital Etkinlikte Biraraya Geldi

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ile Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısı ile zoom platformu üzerinden çevrim içi olarak düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.

 

Girne Belediyesi facebook sayfasından 23 Nisan 2021 saat 13.30’da canlı olarak yayınlanan etkinlik sayesinde iki kentin halk dansları ekiplerinden çocuklar bir araya geldi. Daha önceki yıllarda Karşıyaka belediyesinin ev sahipliğini yaptığı organizasyonlarla bir araya gelen çocuklar, Pandemi dolayısı ile bu kez çevrim içi olarak özlem giderme fırsatı buldu.

 

İzmir Karşıyaka Belediye Başkanlığı Koltuğuna Oturan Yağmur Yakuplar: “Atatürk’ün bize armağan ettiği 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramımız Kutlu Olsun dedi.”

 

Girne Belediyesi Çocuk Meclisi Başkanı Zehra Bilge Bayram: Covid önlemleri alarak gezici tren ve süslemeli kamyonla balon ve şeker dağıtarak 23 Nisan’ı kutlamak için yollara çıktık ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın tüm çocuklarla buluşmasını sağladık. Tüm çocukların bayramını kutlarım ”dedi.

 

Sude Akyıllar: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı hakkında bilgi verdi. Akyıllar, çocukların en sevinçli, en mutlu günü ve bu günü bir şiir ile kutladığını belirtti.

 

Kağan Karakaş: “Atatürk’ün bize armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun” dedi.

 

Yağmur Başlı: Covid-19 pandemisi nedeniyle maalesef çocuk şenliği gerçekleştirilemiyor, fakat şuanda dijital platformda bize sunulan imkanlarla tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlarım ” dedi ve çocuklara bir şiir armağan etti.

 

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü: 1995-1996 yılından beri Karşıyaka Belediyesi ile Girne Belediyesi arasında bir kardeşlik bağı oluşmuştur. “Girne Belediyesi olarak bu konuda çok mutluyuz. Geçmiş yıllarda olduğu gibi çocuklarımızın yeniden fiziki olarak buluşabilecekleri etkinlikleri görmekten mutluluk duyacağız. Bugünün çocuklarını sevgi, barış ve hoşgörü kültürüyle yetiştirmemiz lazım. Dijital ortamda da olsa tekrardan çocuklarımızı yüz yüze getirebilmemizin mutluluğu içerisindeyim ve şahsım, belediye meclis üyelerim, bütün belediye çalışanları, çocuk meclisi ve çocuk meclisi üyeleri adına da çok mutlu olduğumu ifade etmek isterim. Tekrardan İzmir Karşıyaka Belediyesi’nde görev yapan herkesi saygı ile selamlıyorum ve Karşıyaka’da bulunan çocukları da hoşgörüyle kucaklıyorum, teşekkür ederim” dedi.

 

İzmir Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay: “Böyle özel bir günde sizleri görmek ve sesinizi duymak bizleri çok mutlu etti. Pandemi nedeniyle böyle günlerde etkinlik yapamadığımız için büyük üzüntü duyuyoruz. Salgının bitmesiyle ilk fırsatta sizlerle buluşmayı ve etkinlikler yapmayı hedefliyoruz. Bu bayram gününü sizlerle de dijital ortamda da olsa kutlamaktan dolayı mutluyuz. Karşıyaka Belediyesi’nin tüm çalışanlarıyla ve Karşıyaka’da bulunan tüm çocuklarla beraber sizlerin ve bütün ülkemizin bayramını kutluyorum. Böyle bir organizasyona katkı koyan herkese de teşekkürlerimi sunarım” dedi.

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