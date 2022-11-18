Güngördü yeniden başkan gibi... Ozanköy halkından büyük ilgi...

Nidai Güngördü, dün Ozanköy halkı ile bir araya geldi. Halkın, Güngördü’ye tam destek mesajı verildiği kaydedildi.

Girne Belediye Başkanı ve Bağımsız Belediye Başkan adayı Nidai Güngördü, Ozanköylülerle bir araya geldi.

Girne Belediye Başkanı ve Bağımsız Belediye Başkan adayı Nidai Güngördü, seçim gezilerine Ozanköy ile devam ediyor.

Güngördü'nün seçim ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yaklaşık yüz kişinin katıldığı gecede Güngördü, halkın sorunlarını dinleyerek, geceye katılanlarla sohbet etti.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Ozanköy Örgüt üyeleri, Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi üyelerinin de katıldığı gecede, sekiz yıllık dönemden memnuniyet belirtilerek, Güngördü’ye tam destek mesajı verildiği kaydedildi.