Güngördü, Zeytin Masa’da vatandaşı dinleyecek

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, yeni hizmet binasında oluşturulan Zeytin Masa’da vatandaşla yüz yüze görüşmelere başladı. Başkanla görüşmek isteyen vatandaşlar, her Perşembe 08:00-13:00 saatleri arasında başkanla görüşebilecek. Görüşme için önceden randevu alınmayacak ve giriş holünde oluşturulan oturma alanında bekleyen vatandaşlar sırası gelince istek, şikayet ve önerilerini başkana aktarabilecek. Görüşmeye gelen ancak vasıtası olmayan engelli ve yaşlılar ise görüşme sonrası evlerine bırakılacak.

Güngördü: Vatandaş görüş ve önerilerini aktarabilir

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü konuyla ilgili yaptığı açıklamada, yeni binada yeni hizmet anlayışıyla makam odası yerine belediye girişinde vatandaşla ilgilenilen çözüm masalarının bulunduğu yerde vatandaşla görüşeceğini söyledi. Nidai Güngördü, Perşembe günleri vatandaşın görüş ve önerilerini kendisine aktarabileceğini belirterek, bunun yanında belediye çalışanlarının haftanın 5 günü çözüm masalarında mesai saatleri içerisinde görev yapacağını ifade etti. Güngördü, belediyeye 650 01 00 ve Girne Belediyesi sınırları içinde 185 numaralı telefon hatlarından ulaşılabileceğini kaydetti.