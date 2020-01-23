  • BIST 122.557
  • Altın 297,026
  • Dolar 5,9319
  • Euro 6,5762
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

Güngördü, Zeytin Masa’da vatandaşı dinleyecek

» »
Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Perşembe günleri vatandaşla yüz yüze görüşecek.
Güngördü, Zeytin Masa’da vatandaşı dinleyecek

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, yeni hizmet binasında oluşturulan Zeytin Masa’da vatandaşla yüz yüze görüşmelere başladı. Başkanla görüşmek isteyen vatandaşlar, her Perşembe 08:00-13:00 saatleri arasında başkanla görüşebilecek. Görüşme için önceden randevu alınmayacak ve giriş holünde oluşturulan oturma alanında bekleyen vatandaşlar sırası gelince istek, şikayet ve önerilerini başkana aktarabilecek. Görüşmeye gelen ancak vasıtası olmayan engelli ve yaşlılar ise görüşme sonrası evlerine bırakılacak.

 

Güngördü: Vatandaş görüş ve önerilerini aktarabilir

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü konuyla ilgili yaptığı açıklamada, yeni binada yeni hizmet anlayışıyla makam odası yerine belediye girişinde vatandaşla ilgilenilen çözüm masalarının bulunduğu yerde vatandaşla görüşeceğini söyledi. Nidai Güngördü, Perşembe günleri vatandaşın görüş ve önerilerini kendisine aktarabileceğini belirterek, bunun yanında belediye çalışanlarının haftanın  5 günü çözüm masalarında mesai saatleri içerisinde görev yapacağını ifade etti. Güngördü, belediyeye 650 01 00 ve Girne Belediyesi sınırları içinde 185 numaralı telefon hatlarından ulaşılabileceğini kaydetti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Girne’de yasa dışı uyuşturucu madde tasarrufu olayında tutuklu sayısı üçe çıktı.21 Ocak 2020 Salı 13:54
  • Girne’de araç yaya çarptı. Veysel Can olay yerinde hayatını kaybetti20 Ocak 2020 Pazartesi 21:28
  • Girne Belediyesi Yeni Hizmet Binası, hizmet vermeye başladı20 Ocak 2020 Pazartesi 19:53
  • Girne- Alsancak yolunda feci kaza20 Ocak 2020 Pazartesi 09:10
  • Girne Belediyesi yeni hizmet binası faaliyete başladı18 Ocak 2020 Cumartesi 17:11
  • Trafiğe bir kurban daha! Hayata tutunamadı!18 Ocak 2020 Cumartesi 15:03
  • Girne Alsancak’ta büyük kaza! GÜNCELLENDİ16 Ocak 2020 Perşembe 21:16
  • Müzik yapılmasının engellenmesi gibi bir durum söz konusau değildir12 Ocak 2020 Pazar 20:42
  • Bu yollara dikkat!10 Ocak 2020 Cuma 17:40
  • Girne Belediyesi Çocuk Meclisi yarın başkan seçimi için sandığa gidiyor10 Ocak 2020 Cuma 17:34
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti