Güngördü:Bu yıl sinek potansiyeli artacak”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Covid-19 salgını nedeniyle ot temizliğine geç başlandığını belirterek, “Bu yıl sinek potansiyeli artacak” dedi.

Koronavirüs nedeniyle personelin izinli olduğunu ve dönüşümlü çalışıldığını aktaran Güngördü, yarım kalmış inşaatların da sorun yarattığını kaydetti.

Karayolları Dairesi’nin yıllardır şehirlerarası yollarda temizlik yapmadığını dile getiren Güngördü, salgın nedeniyle evlerine gelemeyen vatandaşların olduğunu, kullanılmayan havuzların tehdit saçtığını belirtti.

Girne’de yarım kalmış bir inşaatın bodrumundan 15 bin metreküp su boşalttıklarını ifade eden Güngördü, “Bu sene yükümüz daha fazla arttı. Bakımsız havuzların sayısı çok” diye konuştu.

Belediyelerin sulak alanlar haritasına göre 12 ay ilaçlama yaptığını belirten Güngördü, “Yarım kalan inşaatlar, kullanılmayan havuzlar, bodrum katında biriken sular gibi olumsuzluklara rağmen, belediyemiz en kısa zamanda toparlanacak” dedi.