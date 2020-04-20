Güngördü:Çalışmalarımızı sorumluluk ve hassasiyetle devam ettiriyoruz

Girne Belediyesi Başkanı Nidai Güngördü, korona virüs tedbirleri kapsamındaki çalışmalarına sorumluluk ve hassasiyetle devam ettiklerini kaydetti.

Güngördü ise konuyla ilgili açıklamasında, “Sorumluluk ve hassasiyetle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kentin çeşitli yerlerinde özellikle vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerde ilaçlama çalışmalarımızı hızlandırdık . Halkımızın uyarıları dikkate alması ve virüsten korunmak için neler yapılması gerektiğiyle ilgili bilgilendirme yazılarını okuması da önemli. ” dedi.

Kaymakamlık, Polis Genel Müdürlüğü, kamu hizmet binaları, Girne Belediyesi, şube vezne noktaları, otel, restoran, banka, bankamatik, market ve benzeri notaların ilaçlandığı anımsatan Güngördü, halkı bilgilendirici el broşürlerini dağıtmaya başladıklarını da kaydetti.