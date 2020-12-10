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Güngördü’den 10 Aralık İnsan Hakları Günü Mesajı

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Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü 10 Aralık İnsan Hakları Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.
Güngördü’den 10 Aralık İnsan Hakları Günü Mesajı

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü 10 Aralık İnsan Hakları Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Güngördü, dünya insan hakları gününde dünyanın birçok köşesinde insan hakları sorunlarının yaşandığını, savaşlar ve göçlerin sürdüğünü belirterek, barış, hoşgörü ve uzlaşı kültürü içerisinde güvenilir, huzurlu ve mutlu bir ortamda yaşamanın tüm insanlığın hakkı olduğunu söyledi. Güngördü, her insanın ayrı bir değer taşıdığını, her fikrin özgürce ifade edilmesinin önemli olduğunu, eşit koşullarda va adalet içinde yaşamanın da herkesin hakkı olduğunu ifade etti. 

 

Güngördü; Tarihsel süreç içerisinde 10 Aralık 1948'de BM tarafından kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, dünyada insan hakları konusunda yayınlanmış en önemli bildirgelerden biridir. Her insanın insanca yaşadığı, birbirlerine, doğaya ve hayvanlara saygı içinde olduğu, barış içerisinde bir dünya temenni ederken, çağdaş dünyanın onurlu bir üyesi olmak ve tüm dünyada yaşanan hak ihlallerini ortadan kaldırmak için devletlerde üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmelidir. Bu düşüncelerle, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Gününü kutluyorum” dedi.

 

 

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