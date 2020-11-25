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Güngördü’den “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” Mesajı

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Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle mesaj yayınladı.
Güngördü’den “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” Mesajı

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle mesaj yayınladı.

 

Güngördü, “Tarih boyunca var olan kadına yönelik şiddet sorunu, günümüzde de ne yazık ki insanlığın en acı sorunlarındandır. Bu sorunla mücadele, devlet, kurum ve kişilerin toplumsal cinsiyet eşitliği politikasıyla mümkündür. Şiddetin hiçbir türlüsü kabul edilemez. Kadınlar şiddet ve vahşetin değil, yaşam ve barışın simgesidir” dedi.

Başkan Nidai Güngördü, toplumsal cinsiyet eşitliğine, kadın ve çocukların güçlü, özgür ve mutlu bireyler olmalarına önem veren Girne Belediyesi’nin 9 Mart 2018’de Danışma ve Destek Merkezi’ni hizmete koyduğunu, bugüne kadar 100’ün üzerinde kişinin danışmanlık hizmeti aldığı merkezde, hedefin, başta kadın, çocuk ve ailelerin sorunlarla mücadelesine destek vermek olduğunu ifade etti.

Güngördü, Girne Belediyesi Sosyal İşler Şubesine bağlı Danışma ve Destek Merkezinin, şiddete uğrayan kadınlara el uzatıp sahip çıktığını, aile içi şiddet ve kadına yönelik şiddet konusunda farkındalığı artıracak çalışmalar yaparak, bu amaçla hazırlanan programlara destek verdiklerini söyledi.

 

“ATAERKİL SİSTEMİN YARATTIĞI ŞİDDET KÜLTÜRÜNE KARŞI HAKKINI ARAYAN, ÜRETEN VE AKTİF KADINLAR”

 

Girne Belediyesi Sosyal İşler Şube Amiri Misli Kadıoğlu, kadınların hakları ve eşitlik için dayanışma içinde olmanın önemine işaret ederek, kadın cinayetleri, kadınlara yönelik nefret söylemleri, evde, işte ve sosyal yaşamda kadınlara yönelik uygulanan baskı ve şiddetin toplumsal cinsiyet eşitliği politikalarıyla önlenebileceğine işaret etti.

Ataerkil sistemin yarattığı eşitsizlik ve şiddet kültürü yanında, ekonomik sorunların, işsizlik ve yoksulluğun da şiddeti besleyen bir zemin yarattığını belirten Kadıoğlu, Aralık ayında hizmete girecek Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi’nin bölge kadınlarına yönelik düzenleyeceği kurs ve eğitimlerle, kadınların her yönden güçlenmesi, işgücüne aktif bir biçimde katılması ve üretimde söz sahibi olması adına destekleyici olacağına inancını belirtti.

 

DANIŞMA VE DESTEK MERKEZİ HER KONUDA KADINLARIN YANINDA

 

Kadıoğlu, kültür sanat kursları yanında, merkezde, el sanatları, temel biçki dikim kursu, okuma yazma kursu, dil kursu, bilgisayar ve teknoloji kursu gibi eğitimler verileceğini, bunun yanında Danışma ve Destek Merkezi’nin şiddetle mücadele konusunda kursiyer kadınlarla işbirliği içerisinde çalışmasının hedeflendiğini kaydetti.

Kadıoğlu, “Biz kadınlar, kendi haklarımıza sahip çıkmak zorundayız. Bu nedenle de kendimizi her yönden geliştirmek ve güçlendirmek zorundayız” dedi. Danışma ve Destek Merkezi’nin kadınların her türlü sorunu için yanında olduğunu hatırlatan Kadıoğlu, merkeze, 0392 815 61 04 ve 0533 879 95 95 numaralı telefondan ulaşılabileceğini söyledi.

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