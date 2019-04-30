Güngördü’nün 1 Mayıs mesajı

Güngördü, 1 Mayıs’ın alın teriyle ekmek mücadelesi veren işçi ve emekçilerin günü olduğuna işaret ederek, “İnsan hayatında en yüce değer olan emeğin, alın terinin, üreterek çalışmanın kutlandığı bu günde başta Girne Belediyesi’nde çalışan, işçi ve emekçi kardeşlerimiz olmak üzere dünyadaki ve ülkemizdeki işçi ve emekçilerin 1 Mayıs İşçi Bayramını kutlarım” dedi.

Güngördü, bu günün Dünyada süren savaşların son bulması ve toplumsal barışa, insanlar arasındaki işbirliği ve iş bölümüne dayalı sosyal dayanışmanın geliştirilmesine fırsat ve vesile olmasını diledi.

Kadın, erkek, genç, tüm işçi ve emekçilerin sadece yılın belli bir gününde değil, her zaman yanında olduğuna işaret eden Güngördü, “1 Mayıs’ın ülkemizde ve dünyadaki tüm halklarla emekçilere barış, kardeşlik ve özgürlük getirmesini dilerim” dedi.