Günlerdir kayıp olan Sıtkı Akargöl'ün ailesi, arama çalışmalarının hızlandırılmasını istiyor!

Kumyalı’da, 10 Mayıs 2024 tarihinde denize açılan ve günlerdir kayıp olan Sıtkı Akargöl'ün ailesi, devlete çağrıda bulunarak, arama kurtarma çalışmalarının hızlanmasını istedi.

Yeşilyurt köyünde ikamet eden ve 10 Mayıs 2024 tarihinde Kumyalı’da denize açılan ve kendisinden haber alınmayan 25 yaşındaki Sıtkı Akargöl’ün ailesi, Gadara Medya aracılığıyla yetkililere seslendi.

Arama kurtarma çalışmalarının hızlanmasını isteyen aile, çalışmaların “yeteri” kadar ilerlemediğini iddia etti.

ÇALIŞMALARIN HELİKOPTER İLE SÜRDÜRÜLMESİ İSTENİYOR

Polisten ve Güvenlik Kuvvetleri'nden arama çalışmaları hakkında bilgi aldıklarını açıklayan aile, sadece sahilde teknelerle arama çalışmları yapıldığını söyledi ve bu çalışmanın yeterli olmadığını vurguladı. Aile ayrıca, çalışmaların helikopter ile de sürdürülmesini istedi.

Kumyalı Balıkçı Barınağı'nı bölgesinde herhangi bir kameranın çalışmadığı yönünde yetkililerin açıklama yaptığını açıklayan aile, bu bölge çok sayıda suç işlenmesine rağmen bölgede kameraların çalışmamasına tepki gösterdi.

Yeşilyurt’ta sakin Akargöl ve Arslan cuma günü saat 15.00 sıralarında, Kumyalı Balıkçı Barınağı’ndan, “Yeşilim” isimli tekneyle balık tutmak için denize açılmış ve dönmemişti