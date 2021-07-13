Günlerdir süren sessizliğini bozdu! Sedat Peker'den peş peşe paylaşımlar

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, sosyal medya hesabından günlerdir süren sessizliğini bozdu.

Bir dizi paylaşımda bulunan Peker, paylaşımlarda bulunamama sebebini bir yakının koronavirüse yakalanması olarak açıkladı.

BARIŞ TERKOĞLU AÇIKLAMASI

Peker yaptığı paylaşımlarda geçtiğimiz gün Süleyman Soylu'nun müşavirinin tehditlerine maruz kalan gazeteci Barış Terkoğlu'na ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı.

Peker, Terkoğlu hakkında ''Ben yokken Barış Terkoğlu isimli bir gazeteci arkadaşı benim paylaşımlarımı yorumladığı için tehdit etmişsin. Sana kötü bir haberim var, ilkokul öğrencileri bile senle ilgili süslü sülüman diyorlar'' diye yazdı.

''TANIMADIĞIM 20-30 KİŞİYİ GÖZALTINA ALDIRIYORSUN''

Kendisine yönelik operasyonlarda gözaltına alınan kişilere ilişkin de paylaşımda bulunan Peker, ''Gözaltına alırken tanımadığım 20 30 kişiyi de gözaltına aldırıyorsun. Sana sözüm olsun mezardan annem ile babam çıksa, onları bile gözaltına alsan ben yolumdan dönmem. Ben artık sizlerle ahiretlik oldum'' ifadelerini kullandı.

''TIPIŞ TIPIŞ GİDECEKSİNİZ''

Organize suç örgütü lideri, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik ise seçimlerde gideceklerini yönünde açıklamalarda bulundu.

Peker, ''Unutma, seçimi kaybettiğinizde tıpış tıpış gideceksiniz. Eğer aksi bir hamle yaparsanız vatan delilerinin, vatan fedailerinin, vatan serdengeçtilerinin kim olduğunu göreceksiniz'' diye yazdı.