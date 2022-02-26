Günlük bileklik sayısı açıklandı

Sağlık Bakanlığı, “Güvende Kal” uygulamasına bağlı günlük rakamları da paylaştı.
Corona virüse ilişkin son 24 saatte kaydedilen rakamları aktaran Sağlık Bakanlığı, “Güvende Kal” uygulamasına bağlı günlük rakamları da paylaştı.
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 372
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 409
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3194
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 130948
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