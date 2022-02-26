  • BIST 1.952,40
  • Altın 838.515
  • Dolar 13.7124
  • Euro 15.5323
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKATurizm Bakanlığı Ocak 2022 verilerini açıkladı

Günlük bileklik sayısı açıklandı

» »
Sağlık Bakanlığı, “Güvende Kal” uygulamasına bağlı günlük rakamları da paylaştı.
Günlük bileklik sayısı açıklandı

Sağlık Bakanlığı, “Güvende Kal” uygulamasına bağlı günlük rakamları da paylaştı.

Corona virüse ilişkin   son 24 saatte kaydedilen rakamları aktaran  Sağlık Bakanlığı, “Güvende Kal” uygulamasına bağlı günlük rakamları da paylaştı.

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24  Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 372 

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 409  

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3194       

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 130948 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • CTP'den Okan Dağlı açıklaması!26 Şubat 2022 Cumartesi 16:04
  • Yeni Boğaziçi - Mağusa yolunda kaza!26 Şubat 2022 Cumartesi 15:57
  • Günlük Aşılanan Kişi Sayısı Açıklandı!26 Şubat 2022 Cumartesi 15:46
  • DIŞİŞLERİ BAKANI ERTUĞRULOĞLU ABD TEMASLARINI TAMAMLADI, BUGÜN KKTC’YE DÖNÜYOR26 Şubat 2022 Cumartesi 15:24
  • MDP: “SANAYİ ODASI BAŞKANI’NIN AÇIKLAMASI ÜZÜNTÜ VERİCİ”26 Şubat 2022 Cumartesi 15:21
  • Akaryakıt, İlaç ve Market Alışverişi İçin KKTC’ye Geliyorlar26 Şubat 2022 Cumartesi 15:19
  • Özersay'dan Dr. Okan Dağlı'nın Türkiye'ye Girişine İzin Verilmemesine Tepki26 Şubat 2022 Cumartesi 13:51
  • Erhürman: Yerel yönetimler reformu yapılmalı mı? Evet. Belediyelerin sayısı azaltılmalı mı? Eve26 Şubat 2022 Cumartesi 13:29
  • Davanın Seyrini Değiştirecek İfadeye Ulaşıldı! Falyalı Cinayetinde ‘Sedat Peker’ İzi26 Şubat 2022 Cumartesi 13:16
  • Oğuz: Sorunları Biliyoruz; Çözüm İçin Çalışıyoruz26 Şubat 2022 Cumartesi 12:34
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti