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Günlük burç yorumları (1 Aralık 2022)

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Günlük burç yorumları (1 Aralık 2022)
Günlük burç yorumları (1 Aralık 2022)

KOÇ

Yeterince net bir bakış açısına sahip olmakla birlikte öfkeli olduğunuz taraflarınızı törpülemeniz mümkün. Başkalarına güvenmeyi deneyimleyeceğiniz olaylar gelişebilir.

 

BOĞA

Sosyal ortam ve gruplarda birden farklı grupta bulunabilir, aynı anda farklı ideallerin peşine düşebilirsiniz. Pes etmemenizde yarar var.

 

İKİZLER

İş yerindeki tartışmaları büyütmemenizde fayda var, empati gerektiren konularda anlayışlı olun derim.

 

YENGEÇ

Rutinin dışına çıkmak ve kalıpları aşmak için fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Büyük planlar ve yaratıcılık gerektiren işlerde başarılı olabilirsiniz.

 

ASLAN

Üzerinizde etkisi olan kişilerle duygusal yüzleşmeler yaşanabilir. Kendinize bu ben miyim sorusunu sorduran olaylarla derin farkındalık yaşayarak farklı bir bakış açısına sahip olmanız mümkün.

 

BAŞAK

Yakın kişisel ilişkilerde objektif olmakta zorlanabilirsiniz. Anlaşmazlıklardan kaçınmak adına iletişimde olabildiğince yalın olmanızda fayda var.

 

TERAZİ

Günlük rutinlerde dalgınlık, iş hayatında odaklanma sorunu gibi zihinsel meşguliyetler yaşanabilir. Kendinize mola hakkı tanıyın derim.

 

AKREP

Yoğun ve coşkulu bir ruh halinde olabilirsiniz. Enerjinizi sporsal ve sanatsal faaliyetlere yönlendirebilir, eğlence ve hobilerinize vakit ayırabilirsiniz.

 

YAY

Ailenizle birlikte evinizde vakit geçirme ihtiyacınız artabilir, bu süreçte ailenizdeki kadın figürlerden destek almanız ve yardımlaşmanız söz konusu olabilir.

 

OĞLAK

Yeni eğitimlerle kendinizi beslemek, farklı alanlarda bilgi sahibi olmak için istekli olabilirsiniz. Kardeş ve yakın çevre ile planlar yapılabilir.

 

 

KOVA

Kazançlarda artış ve bereket söz konusu. Kişisel beceri ve yeteneklerinizin karşılığını almanız mümkün.

 

 

BALIK

İlginizi karşı tarafa kolayca aktarabilir, bulunduğunuz çevrelerde sözünüzün dinlendiği ortamlarda bulunmaktan keyif alabilirsiniz.

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