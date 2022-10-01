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Günlük burç yorumları (1 Ekim 2022)

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Astrolog Murat İpek'ten 1 Ekim 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…
Günlük burç yorumları (1 Ekim 2022)

Ay, Yay burcunda. Keşif ve macera arzusu duyabilirsiniz. Bulunduğunuz ortamlardan sıyrılıp doğa ile buluşmalar gerçekleştirebilirsiniz.

KOÇ

Yurtdışı seyahatleri ve eğitimi söz konusu olabilir. Uluslar arası ilişkilerde şanslı hissedebilirsiniz.

 

BOĞA

Gelirlerinizi arttırmaya yönelik araştırmalarda bulunabilir, farklı yatırım araçlarına ilgi duyabilirsiniz.

 

İKİZLER

İkili ilişkilerdeki duygusal yoğunluğunuz tepkisel davranışların kapısını aralayabilir, tepkisel davranışlardan kaçınmakta yarar var.

 

YENGEÇ

Duygusal ihtiyaçlarınızı günlük zorunlulukların önüne koymak isteyebilirsiniz. Hayattan keyif alacağınız konfor alanları yaratmaya çalışabilirsiniz.

 

ASLAN

Kendinizi ilişkinize adamanız ve kendi yoğun duygularınızla sarıp sarmalanmanız söz konusu olabilir. Sınırlarınızı yeniden değerlendirmeniz gerekebilir.

 

BAŞAK

Sahip olduğunuz alışkanlıklar ve şartlanmalarla yüzleşebilirsiniz. Doğru sandığınız fazlalıklardan uzaklaşmak söz konusu.

 

 

TERAZİ

Kısa geziler ve yer değiştirmelere istekli olabilirsiniz. Kültürel faaliyetlerde bulunmak keyifli hissettirebilir.

 

AKREP

Sahip olma içgüdüsü ile gereksiz harcamalarda bulunabilirsiniz. Nostaljik eşyalar dikkatinizi çekebilir.

 

YAY

Başkalarıyla bağ kurmak ve duygusal anlamda temasta olmak isteyebilirsiniz, kendinizle fazla ilgili hissedebilirsiniz objektif yaklaşım sergilemek zor gelebilir.

 

OĞLAK

İçsel bir bilgelik hissedebilir, akışta kalmanın rahatlığını yalnız kalarak fark edebilirsiniz.

 

KOVA

Akademik konulara ilginiz artabilir, arkadaşlarınızla yeni maceralara atılabilirsiniz ancak anlık heveslere dikkat etmek gerek.

 

BALIK

Mesleki hayatınız ve toplumsal imajınıza odaklanabilirsiniz. Büyüme ve gelişmeye yönelik destek bulmanız söz konusu.

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